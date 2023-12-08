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以就學及生活為核心 屏東霧台幸福巴士增2線

中央社／ 屏東縣8日電

屏東縣霧台鄉幸福巴士再增2條路線，以就學及生活所需為核心，提供鄉內接駁服務。其中，大武就學線週一至週五固定行駛2班次於大武村及霧台國小。

屏東縣政府今天表示，縣府完善公共運輸藍圖，推動「幸福巴士」政策，縣內31輛巴士行駛44條路線。縣府攜手中央及當地公所盤點鄉內運輸資源，偕同國立中山大學輔導大武協會成立市區汽車客運業，擴大幸福巴士服務範圍，提升原偏鄉就醫、就學、日常採買、洽公等接駁服務便利性。

屏東縣交通旅遊處表示，尤其原鄉地區因地處偏遠，長期交通不便，更是縣府推動公車改革重中之重。配合交通部公路局推動公路公共運輸計畫的「幸福巴士」，由公所雇用在地青年接送鄉內長者或幼童就醫就學。目前9個原鄉、枋山鄉及萬巒鄉，依不同客群需求，以提供「最後一哩路」公共運輸服務為目標，強化居民與各大生活場域間互動連結。

交旅處新聞稿表示，霧台鄉境內雖有公路客運8233路線通過，但站點多設置台24線上，無法深入部落，且霧台鄉公所現有幸福巴士量能已不足因應，經國立中山大學協助霧台鄉大武社區發展協會盤點需求及規劃路線，並經縣府輔導提案後，獲公路局補助營運費用，服務霧台鄉的2條路線。

其中，「大武就學線」週一至週五固定行駛2班次於大武村及霧台國小間；「大武線」採彈性預約模式營運，預約洽大武社區發展協會0989-420-119。相關資訊可至交旅處官網－便民服務－幸福巴士專區－霧台鄉大武協會查詢。

交旅處長黃國維說，將持續輔導原偏鄉地區滾動檢討路線，只要當地有接駁需求，不論是增加車輛或增加營運費用，縣府都將全力支持，並爭取交通部公運計畫經費補助，提供民眾所需交通服務。

巴士 屏東縣政府 公共運輸

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