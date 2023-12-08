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「人間國寶」李清海一生奉獻傳統建築 縣府表彰

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門著名匠師李清海（右）在上月獲文化部授證為「人間國寶」，金門副縣長李文良（左）今天特別接見表彰。記者蔡家蓁／攝影
金門著名匠師李清海（右）在上月獲文化部授證為「人間國寶」，金門副縣長李文良（左）今天特別接見表彰。記者蔡家蓁／攝影

現年81歲、著名的土水匠師李清海，繼莊西勢、翁水千之後，成為金門地區第3位獲「人間國寶」的殊榮。金門副縣長李文良表示，此項有系統的建築技術應向下扎根，並獲保存、傳承，進而發揚光大，使其超越時空而歷久不衰。

李清海匠師在上月24日剛接受文化部長史哲授證為土水修造技術重要保存者，「人間國寶」再添一人，目前全國於技術保存領域僅有16名榮獲此獎項，是匠師最高榮譽；金門縣政府為表揚李對傳統建築技術保存及傳承貢獻，由李文良祝賀，並贈送和平紀念酒1瓶，李清海家人見證。

今年獲土水修造技術保存者李清海為古寧頭人，榮獲金門縣第3屆文化獎，20歲起即從事傳統土木建築，是地區重要匠師，並列於台閩地區傳統工匠名冊。幾十年來從事地區古蹟維修工程，對傳統技術之傳承貢獻很大，曾參與山后民俗文化村、瓊林蔡氏祠堂、朱子祠、燕南書院等興建或修復工程。近年也應邀至中國科技大學傳授傳統建築修復課程。

李清海於傳統建築採用魯班公七色曲尺法，將所傳統建築方位、尺白等利用手掌就可以有系統的推算，於金門、台灣地區懂得此技術者已是鳳毛麟角。

他不僅擁有精湛的傳統技術，長期投入文化資產的修復工作，也是文化部文資局傳統匠師評審委員、講授教師，早已深獲各界高度的肯定，用一生的功力穿梭於建築間，以一雙巧手修復文化資產，不僅充分掌握該項保存技術所需的知識及工序、工法，更能善用適切的材料及工具正確體現該項保存技術，始終堅持職人精神與匠人習藝初心。

除了一隻工匠巧手，在傳統南音的唱腔，是金門數一數二的高手，除了自娛也無私傳授。

金門副縣長李文良（左）今天特別接見新科「人間國寶」李清海（右四）與家人，並與在場見證者合影。記者蔡家蓁／攝影
金門副縣長李文良（左）今天特別接見新科「人間國寶」李清海（右四）與家人，並與在場見證者合影。記者蔡家蓁／攝影

建築 金門 文化資產 國寶

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