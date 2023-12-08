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高市把關管挖工程竣工圖資品質 有效支援災害應變

中央社／ 高雄8日電

高市府自去年起動用道路挖掘管理基金進行道路挖掘案件竣工圖資審查，執行到今年，圖資合格率較111年提升2成，除減少道路施工挖損管線事件發生，同時提供災害應變支援。

高雄市重視管線圖資品質，已連續5年獲得中央公共設施管線考評優等獎。工務局長楊欽富今天表示「預防災害應變」是高雄市道路挖掘管理目標之一，圖資的正確可直接減少管線誤挖，避免如近期桃園市道路舖築機挖損管線燒毀事件發生；同時可及時提供工安事件發生時支援災害應變。

工務局道路挖掘管理中心說明，管線單位依規定要負起隨時更新管線圖資義務，而管挖工程竣工後也要上傳圖資，工務局則會針對所提供圖資進行抽查抽測。

挖管中心表示，按內政部國土管理署所制訂六大缺失樣態，112年竣工圖資缺失以管線單位現場量測照片錯誤、位相關係有誤、屬性資料填錯等居多。將持續推動竣工圖資審查專案，提升管線圖資更新品質，落實公共設施管線圖資管理。

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