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高市林園海岸展風貌 投2.4億114年完工

中央社／ 高雄8日電

高市府自110年起展開林園區東西汕海堤環境營造工程，收納原本凌亂盤踞海堤上養殖管線，擴寬堤旁道路提供親海處所，這段海堤分3期施作，在爭取中央2.4億元經費預計114年完工。

高雄市政府水利局今天表示，中芸漁港以南至爐濟殿公園東西汕海堤約1.6公里，養殖戶為汲取海水，從海邊架設管線至魚塭使用，因缺乏管理及規劃，現況海堤上除抽水馬達外，還有各式養殖業管線交織重疊林立，嚴重影響海岸景觀及生態。

為改善現況雜亂海岸景觀，並透過立委林岱樺協助爭取經濟部水利署新台幣2.4億元經費，預計114年全新完工。包括辦理老舊海堤改建、養殖管線收納、拓寬道路及營造生態環境，海岸線改善後將增加運動休閒功能，並解決交通問題。

水利局水利工程科表示，整治工程分3期進行，第1期工程已於年初完工；第2期工程現進行海堤結構體施工，並配合台電電桿遷移，完成海堤環境改善及道路拓寬，預計明年中完工。

後續500餘公尺將於明年執行最後1期海堤整建爐濟殿公園，除延續前期管線收納及海堤步道、設置涼亭及座椅，沿線沙灘種植大葉欖仁及馬鞍藤。未來整體工程完成後，中芸漁港海岸廊道將串連至爐濟殿公園，提供林園地區優質海岸休憩環境。

水利局 台電 水利署

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