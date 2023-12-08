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南台灣首家…唐吉訶德進駐 大立百貨人氣旺

聯合報／ 記者蔡世偉王昭月／高雄報導
全台最大唐吉訶德「DON DON DONKI」昨天在高雄大立百貨開幕，一早就吸引上千民眾搶排隊進館。記者劉學聖／攝影
全台最大唐吉訶德「DON DON DONKI」昨天在高雄大立百貨開幕，一早就吸引上千民眾搶排隊進館。記者劉學聖／攝影

高雄大立百貨一帶早期是熱門商圈，但沉寂多年，大立近年斥資10億改裝重新出發，繼引入MUJI無印良品旗艦店後，南台灣首家日本零售連鎖品牌「唐吉訶德DON DONKI」昨開幕，據台灣房屋集團趨勢中心觀察，大立商圈周邊樓店今年前3季成交均價每坪39.9萬元，對比疫前已微漲1.5%，後勢可期，地方對重振商圈滿懷期待。

高雄商圈重心北移高雄巨蛋一帶，南高雄五福商圈及三多商圈沒落一段時日，但大立百貨勵精圖治，5年砸10億改裝，更一次招進無印良品、唐吉訶德等日系名店，唐吉訶德昨開幕，一早6點民眾排隊，廣場擠滿人潮，市長陳其邁說，高雄還有許多國際知名品牌願望清單，盼逐一實現，帶動南台灣的觀光消費。

陳其邁說，高雄這幾年力拚產業轉型，包括鴻海軟體研發中心、台積電、亞灣區開發都帶來大量就業人口。市府也會促進南高雄商圈再造，讓百貨零售業績再創高峰。

大立百貨近年先後引進日本蔦屋書店、in89影城及特色餐廳，串聯鄰近高雄流行音樂中心與駁二，人潮明顯回流，為南高雄商圈重振注入強心針，據台灣房屋集團觀察，商圈周邊樓店今年比疫前微漲1.5%，後勢可期。

市議員湯詠瑜說，大立百貨鄰近城市光廊設施亦破舊，人潮稀落，希望市府更新硬體，助當地商圈重新活絡。市議員黃紹庭直言，名店進駐熱潮能否持久很重要，高雄商業重地移至北高，南高雄經濟活動幾乎停滯不前，市府應積極都更，吸引人口移入商家，向中央爭取高鐵延至高雄火車站，增加觀光客消費意願，才能治本。

唐吉訶德 日本 陳其邁

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