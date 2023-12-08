騎樓有條件開放停車 高市研商實施

高雄許多透天厝屋主將車停在自家騎樓，常遭檢舉，引發爭議。交通部長王國材昨到高雄出席立法院交通委員會考察座談會受訪表示，若次要幹道的騎樓可留行人通行空間，可因地制宜開放停車。高市交通局說，正與警察局研商放寬時段與地區，蒐集資料研議。有里長說，停車位不足，又不能停自家騎樓，希望能修法，不然爭議沒完沒了。

王國材說，騎樓停車問題因有城鄉差距，交通部已發函給各縣市政府，針對騎樓停車可因地制宜，地方政府可按照路段或區域考量，設定有些地方，尤其次要幹道的騎樓可開放停車，但一定要留行人通行空間。

高雄市警局交通大隊表示，民眾檢舉騎樓違規停車前三大路段，包括博愛路段、中正路段以及民生路段，違停的車輛種類汽、機車都有，因應中央政策，交通大隊正與交通局研商開放騎樓停車，會先要求處理民眾檢舉案件，應加強後端審核，如未嚴重危害交通安全、秩序，而且情節輕以不舉發為適當者，得施以勸導，免予舉發。

高市交通局說，正與警察局研商實施以勸導免予舉發可採行或放寬時段與地區，因每個地區、路段、行人量、交通量均不相同，蒐集資料研議。

三民區天津街透天厝住戶說，政府若開放騎樓停車，他一定會留下通道讓行人走。三民區民享里長吳慶東說，市區停車格不夠用，卻禁止商家或住戶把汽車停在自家透天厝騎樓，「很不合理！」 能修法是最好，否則無法解決停車問題。

高雄市副議長曾俊傑說，騎樓能否停汽車一體兩面，站在透天厝住戶角度來說，自家門口不能停車，會覺得擾民；修法開放騎樓停車，須留下充足空間給行人通行，「如果能放寬，自己家能停車，行人又有空間走，這就是好事！」

市議員張博洋表示，騎樓通行遇到的問題不只是能不能停車，店家做生意把騎樓圍起來、鄰居不睦就在騎樓築牆等，「放著不處理，得罪想走路的，強制處理，就得罪原有住家」這是地方政府在中央因地制宜策略下須面對難題。