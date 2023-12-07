金門成立首個徵收廉政平台 找檢調廉為地方建設做靠山
金城鎮第三期區段徵收案即將於明年完成徵收補償、建物拆遷及發包施作開發工程，金門縣政府與法務部廉政署、金門高檢署、金門地檢署、福建金門調查處今天成立「金城鎮第三期區段徵收廉政平台」，為離島唯一成立採購廉政平台的城市，期盼讓公私協力排除外部勢力的不當干擾，讓公共工程體質健全。
「金城鎮第三期區段徵收廉政平台」在今天下午舉行啟動儀式，由法務部廉政署長莊榮松、金門縣長陳福海、福建金門地方檢察署檢察長周士榆、福建金門高等檢察署檢察官王柏敦、法務部調查局福建省調查處長洪良元、縣府各局處首長共同參與，顯見中央及地方合作的決心。
莊榮松表示，離島地區金門縣是第1個成立平台的縣市，目的在於機關建立跨域溝通的管道，讓檢察署、廉政署及調查機關參與重大建設案件的辦理過程，並結合專家學者及外部機關共同監督，秉持資訊透明公開的精神，公私協力排除外部勢力的不當干擾，讓公共工程體質健全。
周士榆也表示，地檢署將配合行政機關及廉政署對重大公共工程做好防範措施，讓工程從一開始就在陽光下公開透明，接受大眾檢視，杜絕貪腐或不當勢力介入等情事。
「透明公開，以民為本」陳福海強調，是施政能讓人民有感的基礎，此次廉政平台的啟動，希望在公開透明機制下，藉由中央對於金門在地建設的重視，及檢、調、廉政機關為地方建設做靠山，透過廉政平台機制運作，杜絕不當干擾，讓公務員能秉持勤政廉能、勇於任事，認真好好做事，讓工程如期、如質、無垢完成，未來金門縣將強化縣府採購案件監督機制，持續協助公務員勇於任事，營造優質公共環境。
金門縣金城鎮第三期區段徵收工程因應都市成長需求及保存舊市區文化遺產等目標，以兼具優質生活機能與觀光商業之新市區為發展主軸，經費約7億元，屬重大工程採購案，此次藉由第三期區段徵收廉政平台啟動，期能透過舉行公開啟動儀式、召開平台聯繫會議、建置公開資訊網站等方式，以預防角度協助機關推動重大建設，給予公務員安全、安心的公務環境，使廠商能專心履約。
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