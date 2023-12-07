金門成立首個徵收廉政平台 找檢調廉為地方建設做靠山

金城鎮第三期區段徵收案即將於明年完成徵收補償、建物拆遷及發包施作開發工程，金門縣政府與法務部廉政署、金門高檢署、金門地檢署、福建金門調查處今天成立「金城鎮第三期區段徵收廉政平台」，為離島唯一成立採購廉政平台的城市，期盼讓公私協力排除外部勢力的不當干擾，讓公共工程體質健全。

「金城鎮第三期區段徵收廉政平台」在今天下午舉行啟動儀式，由法務部廉政署長莊榮松、金門縣長陳福海、福建金門地方檢察署檢察長周士榆、福建金門高等檢察署檢察官王柏敦、法務部調查局福建省調查處長洪良元、縣府各局處首長共同參與，顯見中央及地方合作的決心。

莊榮松表示，離島地區金門縣是第1個成立平台的縣市，目的在於機關建立跨域溝通的管道，讓檢察署、廉政署及調查機關參與重大建設案件的辦理過程，並結合專家學者及外部機關共同監督，秉持資訊透明公開的精神，公私協力排除外部勢力的不當干擾，讓公共工程體質健全。

周士榆也表示，地檢署將配合行政機關及廉政署對重大公共工程做好防範措施，讓工程從一開始就在陽光下公開透明，接受大眾檢視，杜絕貪腐或不當勢力介入等情事。

「透明公開，以民為本」陳福海強調，是施政能讓人民有感的基礎，此次廉政平台的啟動，希望在公開透明機制下，藉由中央對於金門在地建設的重視，及檢、調、廉政機關為地方建設做靠山，透過廉政平台機制運作，杜絕不當干擾，讓公務員能秉持勤政廉能、勇於任事，認真好好做事，讓工程如期、如質、無垢完成，未來金門縣將強化縣府採購案件監督機制，持續協助公務員勇於任事，營造優質公共環境。