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唐吉訶德進駐高雄大立百貨吸人潮 藍綠議員同盼舊商圈能都更
高雄大立百貨改裝重新開幕，再加上與高雄市政府合力引進唐吉訶德等多家知名店家進駐，引來大批人潮，藍綠議員均認為，南高雄商圈發展甚早，近年發展停滯，除需要知名店家進駐，更需要大規模都市更新，吸引人口移入，真正達到人潮帶動錢潮。
自北高雄巨蛋商圈興起後，南高雄各商圈就沉寂多年，大立百貨改裝後重新出發，帶動附近商圈發展議。據台灣房屋集團觀察，大立百貨商圈周邊樓店今年前三季成交均價落在每坪39.9萬元，對比2019年疫情前，已微漲1.5%，後勢可期。
對此，民進黨市議員湯詠瑜表示，知名店家進駐南高雄商場百貨，活絡經濟消費，更期待市府要改善商圈原有的硬體設施，就以靠近中央公園的城市光廊，過去曾是高雄市民不分男女老幼都愛來閒逛之地，現在人潮顯得稀稀落落，硬體設施也破舊不堪。
湯詠瑜說，在此區塊還有新崛江與舊大統百貨商圈，過去有高雄西門町稱號，是許多年輕人消費之地，如今房屋街道老舊，產品特色不夠顯著，希望未來市府也能引進年輕品牌進駐，讓當地商圈重新活絡起來，也與大立百貨商圈有所區隔。
市議員黃紹庭直言，名店進駐百貨公司，熱潮能否持久相當重要，他希望市府要重視南高雄人口嚴重流失問題，他說高鐵通車15年，南高雄已流失15萬人口，高雄地王寶座近三十年從大統舊商圈移至三多商圈，再移至北高雄的巨蛋商圈，南高雄經濟活動幾乎停滯不前，呼籲市府向中央爭取高鐵延伸至現今的高雄火車站，以增加觀光客願意來南高雄觀光消費意願。
黃紹庭說，另在南高雄商圈內的老舊建築，市府應進行都市更新，讓透天變大樓，吸引人口移入商家進駐，平衡高雄南北發展。
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