快訊

曝曾聯繫郭台銘「但語音信箱」 趙少康喊回來吧：集中選票為大局

維修費超乎想像 專家點名這6家電「耗電容易壞」：千萬別買

聽新聞
test
0:00 / 0:00

唐吉訶德進駐高雄大立百貨吸人潮 藍綠議員同盼舊商圈能都更

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
議員質疑依靠名店進駐能否長期留住人流。記者蔡世偉／攝影
議員質疑依靠名店進駐能否長期留住人流。記者蔡世偉／攝影

高雄大立百貨改裝重新開幕，再加上與高雄市政府合力引進唐吉訶德等多家知名店家進駐，引來大批人潮，藍綠議員均認為，南高雄商圈發展甚早，近年發展停滯，除需要知名店家進駐，更需要大規模都市更新，吸引人口移入，真正達到人潮帶動錢潮。

自北高雄巨蛋商圈興起後，南高雄各商圈就沉寂多年，大立百貨改裝後重新出發，帶動附近商圈發展議。據台灣房屋集團觀察，大立百貨商圈周邊樓店今年前三季成交均價落在每坪39.9萬元，對比2019年疫情前，已微漲1.5%，後勢可期。

對此，民進黨市議員湯詠瑜表示，知名店家進駐南高雄商場百貨，活絡經濟消費，更期待市府要改善商圈原有的硬體設施，就以靠近中央公園的城市光廊，過去曾是高雄市民不分男女老幼都愛來閒逛之地，現在人潮顯得稀稀落落，硬體設施也破舊不堪。

湯詠瑜說，在此區塊還有新崛江與舊大統百貨商圈，過去有高雄西門町稱號，是許多年輕人消費之地，如今房屋街道老舊，產品特色不夠顯著，希望未來市府也能引進年輕品牌進駐，讓當地商圈重新活絡起來，也與大立百貨商圈有所區隔。

市議員黃紹庭直言，名店進駐百貨公司，熱潮能否持久相當重要，他希望市府要重視南高雄人口嚴重流失問題，他說高鐵通車15年，南高雄已流失15萬人口，高雄地王寶座近三十年從大統舊商圈移至三多商圈，再移至北高雄的巨蛋商圈，南高雄經濟活動幾乎停滯不前，呼籲市府向中央爭取高鐵延伸至現今的高雄火車站，以增加觀光客願意來南高雄觀光消費意願。

黃紹庭說，另在南高雄商圈內的老舊建築，市府應進行都市更新，讓透天變大樓，吸引人口移入商家進駐，平衡高雄南北發展。

名店進駐百貨商場吸引人潮嚐鮮。記者劉學聖／攝影
名店進駐百貨商場吸引人潮嚐鮮。記者劉學聖／攝影

都市更新 高雄市 唐吉訶德 高鐵 火車站

延伸閱讀

展現高雄立委選舉「破蛋決心」 國民黨周日造勢有大咖出面輔選

出席大南方淨零新經濟論壇 陳其邁盼碳負擔變資產

名店進駐高雄大立吸爆滿人潮 陳其邁曝還有願望清單

保守莎莎不忍了 承諾跨年帶「長輩」見觀眾決不跳票

相關新聞

和牛買一送一！唐吉訶德高雄店開幕 上千民眾一早排隊搶購

全台最大唐吉訶德「DON DON DONKI」今天在高雄大立百貨開幕，一早就吸引上千民眾搶排隊進館，開幕推出和牛買一送一...

交通部「1條件」開放騎樓停車 高雄車主：汽車終於可以不戴口罩

高雄市三民區十全二路的住戶、商家原本習慣把汽車停在自家透天厝騎樓，從2019年出現檢舉達人針對停在騎樓的汽車拍照檢舉，有...

南高雄商圈名店進駐 藍綠議員同盼舊商圈能都更

高雄大立百貨改裝重新開幕，再加上與高雄市政府合力引進唐吉軻德等多家知名店家進駐，引來大批人潮，藍綠議員均認為，南高雄商圈...

屏東勝利星村原百貨人潮帶不進來 議員憂恐成蚊子館

屏東市勝利星村假日吸引人潮，屏東縣府原民處在勝利星村康定街將6棟連棟歷史建築打造「原百貨」，盼讓原鄉產業融入都會區，20...

台北市府無償還地屏東小琉球 琉球社福館見證戒嚴歷史

54年前，警備總部由台北市政府出面在屏東縣琉球鄉設立少年輔育院，收容感化當時台北市的問題少年，使用不到5年就裁撤，直到前...

名店進駐高雄大立吸爆滿人潮 陳其邁曝還有願望清單

高雄大立百貨改裝重新開幕，加上市府自日本招商而來的唐吉軻德等日系連鎖品牌進駐，讓今天百貨公司尚未開門就在一樓廣場擠滿等候...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。