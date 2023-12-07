54位南洋鄉僑青年返金尋根 踏上阿公的出生地直說感動

為鼓勵旅居南洋的金門籍鄉僑青年返金尋根探源、認識原鄉，金門縣政府特別舉辦僑青返鄉交流活動，共有來自4個國家7個地區的54位僑青返金，將在台灣、金門二地展開為期7天6夜的返金尋根之旅，黃姓青年在看到特別到場跟他們相認的舅公黃靜柯相當感動，直說終於回到家鄉，看到親人。

此次返鄉尋根交流的54位僑青，分別由新加坡金門會館、馬來西亞巴生雪蘭莪金門會館、馬來西亞柔佛州金同廈會館、馬來西亞馬六甲金門會館、印尼麻里巴板金門同鄉會、印尼雅加達金門互助基金會、汶萊福建會館等地之僑社協助推薦。他們在今天下午抵達金門，並拜會金門縣政府與金門縣議會。

金門副縣長李文良在歡迎這群僑親，也特別用道地的金門話跟大家問好，還說「鐳」跟「甘單」是老人家常說的「錢」跟「馬鈴薯」，立刻引起不少僑青的笑聲與共鳴，他說，這幾年金門進步很多，歡迎大家常回來，多一些交流聯繫，情感就會增進。

多位僑青也分享自己的感想，有僑青就說，自己以前就知道自己是金門人，但第一次回到家鄉，這次想去看看以前曾祖父或祖父居住過的房子；還有人說，終於回家了，還特別念了一段「阿爸交代」的感想。

據了解，自109年到111年3年期間，因疫情的影響，暫停僑青返金活動，改以線上互動方式辧理，終於等到今年疫情緩和，可解僑青的返鄉之情。此次為讓僑青充分認識金門故里，團員們將深入各地探訪文化歷史古蹟、傳統禮俗、姓氏宗祠，實地進行戰地文化、生態、傳統聚落巡禮及體驗，並造訪金門僑親家庭。