出席大南方淨零新經濟論壇 陳其邁盼碳負擔變資產

「大南方淨零新經濟」高峰論壇今天開幕，市長陳其邁表示，歐盟將施行碳邊境調整機制，高雄8項產品類別鋼鐵業約佔9成，減碳可謂生存之戰，如何將碳負擔變成資產是重要挑戰。

由工商時報主辦的「大南方淨零新經濟」高峰論壇今天開幕，陳其邁表示，高雄有83%碳排放來自於工業，面臨巨大轉型挑戰，重點就是將負擔變成資產，因此要求市府團隊推動淨零政策時應具備碳權概念，不僅單純提出減碳數量，而是提出完整減碳計畫，包含取得碳權及可交易的碳權數量，才能有系統、有計畫減碳。

陳其邁說，市府推動智慧城市，3年來在財訊評比全國第1，高雄不僅有智慧交通，還有智慧醫療、水情監測等，目前市府正全力進行淨零轉型，以近來演唱會天團來高雄演出為例，說明高雄巨蛋在2015年建造時是太陽能光電球場，可提供1MW發電量，現今全球排名仍是名列前茅；智慧交通推動，更能將8萬人在1.5小時內完成疏散。

因應碳競價時代來臨，陳其邁也說，過去減碳是道德動機，如今已成為市場驅動，企業因市場因素主動進行淨零碳排，唯有把握市場變化才不會失去競爭力；3年前上任即要求中鋼改善碳排空污，如今已轉變為由中鋼帶領高雄，透過以大帶小策略，公私協力攜手合作，透過循環經濟結合淨零轉型，讓技術落地，提供企業更強競爭力。

陳其邁也建議，綠色金融3.0應考慮不同產業、不同在地性給予不同補助，以實現公正轉型目標；此外，國家應訂定長遠及明確目標，賦予各金融或政府部門相應政策工具；呼籲中央給予高雄更多支持，對於大、小企業及不同產業別，應給予不同政策支持、補助或融資，才能在通往淨零道路上獲得更多成績。