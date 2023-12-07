屏東勝利星村原百貨人潮帶不進來 議員憂恐成蚊子館

屏東市勝利星村假日吸引人潮，屏東縣府原民處在勝利星村康定街將6棟連棟歷史建築打造「原百貨」，盼讓原鄉產業融入都會區，2021年5月風光開幕後遇上疫情，疫情解封，店家慘澹經營，始終無法吸引人潮，縣議員陳揚憂恐成蚊子館，建議引入大品牌與原民元素結合，打造亮點。原民處表示，規畫特色市集輔導店家帶動人潮。

勝利星村原百貨位在康定街區為無尾巷，原本有六大主題，「原童milingmilinan」、「原音senay」、「原織tjemenun」、「原家qinaciljai」、「原食kanu」及「原聚bulay」，結合生活創意、選物平台、家具策展、甜點手作、展覽策畫、織品服飾設計、音樂展演、原民童玩、旅遊遊程等，透過「前店後場」概念，成為展售平台認識原民。

原百貨在2021年開幕後遇上疫情，未料疫情解封，人潮始終無法帶入，原民處分析，業者反應原民特色產品在市區非主流產品，感受到客源不穩定，還有每月租金1.5萬到1.9萬元，經營辛苦。

但有遊客反應，看到網路宣傳原百貨相關訊息，要特別走訪時，卻發現「怎麼店家都沒開？」，原民處表示，也有跟業者提醒要遵守相關開業時間。

原民處指出，原百貨6家業者，有兩家業者租期將至，一家與原民處討論後今年底退場，另一家租期到明年5月，且因連續考核未通過，無法再續約，縣府提早招商但仍流標。原百貨無尾巷最裡面一間，經兩次招商流標，第三次招商有一家店投件，月底開標；一家裝修中，預計農曆年前開幕。

縣議員陳揚說，原百貨不見人潮，憂心成無蚊子館，失去美意，盼能引進大品牌，帶動人潮，店家要負擔營運成本高，原民處也應與店家加強溝通，建立信任感。