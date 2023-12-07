台北市府無償還地屏東小琉球 琉球社福館見證戒嚴歷史

54年前，警備總部由台北市政府出面在屏東縣琉球鄉設立少年輔育院，收容感化當時台北市的問題少年，使用不到5年就裁撤，直到前縣長潘孟安向北市前市長柯文哲爭取無償撥用才返還，縣府繼打造共融公園，爭取1.6億元經費興建的琉球社會福利綜合館今天動工，預定後年9月完工；縣府仍保留部分斑駁舊建築，為戒嚴時期歷史留下見證。

1965年，台北市政府在屏東離島琉球鄉強制徵收2.5公頃用地設立少年輔育院，老輩居民說，該院在隔年落成，但啟用不到5年就裁撤，之後拆除部分建物，當時政府宣稱是基於國家需要「強制徵收」，但徵用機關竟然是遠在台灣北部的台北市政府，低廉的徵收價更無異是「搶劫」，因當時是戒嚴時期，被徵收戶敢怒不敢言，之後成了荒地，是戒嚴期間的一段荒誕歷史。

前縣議員洪慈綪曾邀前台北市長柯文哲登島視察，當時柯文哲得知台北市竟有土地在小琉球，一登島就直言「這國家奇怪的事情太多！」，也承諾會處理撥用事宜，後來前屏東縣長潘孟安、洪慈綪連袂至台北市拜訪柯文哲，8年前同意無償撥用屏東縣政府；縣府打造共融公園外，向中央爭取離島建設及前瞻基礎建設經費興建的社福館，今天由縣長周春米主持動工儀式。