快訊

缺蛋缺電缺工更缺安全感 「缺」字獲選台灣2023代表字

亞錦賽／開搶4場次門票 球迷分享撇步「這場較不熱門」

快訊／APPLE和男友官宣結婚 既是人妻又當媽雙喜臨門

聽新聞
test
0:00 / 0:00

名店進駐高雄大立吸爆滿人潮 陳其邁曝還有願望清單

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
唐吉軻德進駐高雄大立百貨，吸引爆滿人潮還未開門就排隊等候。記者劉學聖／攝影
唐吉軻德進駐高雄大立百貨，吸引爆滿人潮還未開門就排隊等候。記者劉學聖／攝影

高雄大立百貨改裝重新開幕，加上市府自日本招商而來的唐吉軻德等日系連鎖品牌進駐，讓今天百貨公司尚未開門就在一樓廣場擠滿等候人潮。市長陳其邁看到如此盛大場面，讓他想起小時候參加大統百貨開幕的盛況，他表示，還有許多國際知名品牌的願望清單，未來希望在百貨業者與市府合作下能一一實現，帶動南台灣的觀光消費。

自從高雄商圈重心北移到高雄巨蛋一帶後，南高雄的五福商圈及三多商圈就沒落不少，市長陳其邁表示，這幾年高雄力拚產業轉型，鴻海軟體研發中心、台積電、亞灣區的開發都帶來大量就業人口。市府也會配合南高雄的商圈再造、演唱會經濟、觀光等各式各樣的活動，相信也會讓我們的百貨業、零售業業績再創高峰。

陳其邁說，隨著消費型態、購物方式逐漸轉型，南高雄交通非常便捷，生活機能也好，大讚業者眼光非常好，讓唐吉軻德、無印良品等知名業者進駐。未來會持續招商，吸引其他名店陸續進駐高雄，陳其邁透露私下已經有一個許願名店清單給業者，希望未來能逐一來實現願望。

高雄市長陳其邁出席大立百貨改裝開幕剪綵，表示會持續招商邀請知名店家進駐高雄。記者劉學聖／攝影
高雄市長陳其邁出席大立百貨改裝開幕剪綵，表示會持續招商邀請知名店家進駐高雄。記者劉學聖／攝影

陳其邁 品牌 台積電

延伸閱讀

和牛買一送一！唐吉訶德高雄店開幕 上千民眾一早排隊搶購

「撞球之子」楊清順45歲病故 陳其邁感嘆一代傳奇隕落

高雄駁二設鴻海軟體研發中心 陳其邁致謝董事長劉揚偉

高雄「萬安警報」 藍小雞士氣大振：蔣萬安要來 服務處詢問電話被打爆

相關新聞

和牛買一送一！唐吉訶德高雄店開幕 上千民眾一早排隊搶購

全台最大唐吉訶德「DON DON DONKI」今天在高雄大立百貨開幕，一早就吸引上千民眾搶排隊進館，開幕推出和牛買一送一...

橘色惡魔要來了！這支日本嬌客將入住高雄「這家飯店」

「橘色惡魔」要來了！日本京都橘高校吹奏樂部與高雄5所高中職10日將在高雄時代大道演出，屆時周邊會進行交通管制，活動現場並...

台北市府無償還地屏東小琉球 琉球社福館見證戒嚴歷史

54年前，警備總部由台北市政府出面在屏東縣琉球鄉設立少年輔育院，收容感化當時台北市的問題少年，使用不到5年就裁撤，直到前...

名店進駐高雄大立吸爆滿人潮 陳其邁曝還有願望清單

高雄大立百貨改裝重新開幕，加上市府自日本招商而來的唐吉軻德等日系連鎖品牌進駐，讓今天百貨公司尚未開門就在一樓廣場擠滿等候...

影／沙中教師施宏遠專研皮雕40載 成著名「玩皮」老師

金沙國中生活科技老師施宏遠從求學時代就對皮雕相當有興趣，他靠著自學，研習皮雕技藝40年左右，不管是零錢包、鑰匙圈還是手機...

緩解秋冬血荒 中油澎湖營業處發起捐血活動

秋冬醫療用血需求增，台灣中油澎湖營業處今天起一連3天發起公益捐血活動，現場還宣導反賄選，凡捐血250c.c.可獲300元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。