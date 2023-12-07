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名店進駐高雄大立吸爆滿人潮 陳其邁曝還有願望清單
高雄大立百貨改裝重新開幕，加上市府自日本招商而來的唐吉軻德等日系連鎖品牌進駐，讓今天百貨公司尚未開門就在一樓廣場擠滿等候人潮。市長陳其邁看到如此盛大場面，讓他想起小時候參加大統百貨開幕的盛況，他表示，還有許多國際知名品牌的願望清單，未來希望在百貨業者與市府合作下能一一實現，帶動南台灣的觀光消費。
自從高雄商圈重心北移到高雄巨蛋一帶後，南高雄的五福商圈及三多商圈就沒落不少，市長陳其邁表示，這幾年高雄力拚產業轉型，鴻海軟體研發中心、台積電、亞灣區的開發都帶來大量就業人口。市府也會配合南高雄的商圈再造、演唱會經濟、觀光等各式各樣的活動，相信也會讓我們的百貨業、零售業業績再創高峰。
陳其邁說，隨著消費型態、購物方式逐漸轉型，南高雄交通非常便捷，生活機能也好，大讚業者眼光非常好，讓唐吉軻德、無印良品等知名業者進駐。未來會持續招商，吸引其他名店陸續進駐高雄，陳其邁透露私下已經有一個許願名店清單給業者，希望未來能逐一來實現願望。
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