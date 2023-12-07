影／沙中教師施宏遠專研皮雕40載 成著名「玩皮」老師

金沙國中生活科技老師施宏遠從求學時代就對皮雕相當有興趣，他靠著自學，研習皮雕技藝40年左右，不管是零錢包、鑰匙圈還是手機袋，信手拈來就是獨一無二的作品，還有店家上門要求幫他獨賣作品，因為他擅長「玩皮」，目前協助樂齡與社造的教學，上過的手工皮雕課超過數百堂，教過的學生累積有上千人，幾乎老中青都有他的學生，不少粉絲常會詢問，要去哪裡上他的課程。

「碰、碰、碰」走進昨天何浦國小的教室，就聽到敲敲打打的聲音，原來是施宏遠應邀去幫何浦國小老師們上學習新知課程，只見校長陳佩玉與老師都充滿興趣的圍著施宏遠學習，有老師就說，早上才被學生氣到，發現一陣敲敲打打課程之後，看到手上獨一無二的作品，感覺心情好很多，真的蠻療癒的。

陳佩玉說，這次是初階班，老師們的反應良好， 施老師由基本印花工具的運用開始傳授，循序漸進，敲敲打打的皮革雕刻很紓壓、很療癒，預計明年3月還會有進階班，教導老師們學習更有難度的雕刻刀旋轉，讓圖案有立體效果，雕出栩栩如生的水獺或老虎的毛髮，不少老師都相當期待。

施宏遠表示，他就讀師大時，某次上了一堂學校綜合活動教學，就此迷上「玩皮世界」，之後他靠著買書、還有上網搜尋教學影片，學習一些技巧，並融入作品當中，後來到國中任教，就陸續教學生皮雕課程，學生反應都很好；近幾年，是深受樂齡活動中心歡迎，幾乎各社區學校都爭相邀請他去教學，他的太太李愛治從公職退休後，就當起他的助手，兩人夫唱婦隨，教導手工皮雕。

「手工皮雕很簡單」施宏遠說，「 皮革工藝」包含雕刻、烙燒、臘染、絞染、編織、皮塑、電燒、雷射雕刻等製作方法，製作範圍從日常用品到藝術創作都有，可以很專業也可以很隨興。很適合各個階段的學員學習，符合老少咸宜的一種工藝創作。