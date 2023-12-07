橘色惡魔要來了！這支日本嬌客將入住高雄「這家飯店」

「橘色惡魔」要來了！日本京都橘高校吹奏樂部與高雄5所高中職10日將在高雄時代大道演出，屆時周邊會進行交通管制，活動現場並架設500吋大型螢幕同步直播，此行橘色惡魔證實將下榻有最美酒店稱譽的承億酒店，不少粉絲已展開追星行動，瘋狂關注。

「橘色惡魔」12月10日將在高雄演出，這一次市府設計「橘色惡魔」主視覺應援手幅，民眾可自行至7-11或全家輸入雲端分享碼「ASUSNJ9NHPLW6」列印，或掃描QRcode列印，屆時替「橘色惡魔」加油打氣。

高雄市政府此次為迎接「橘色惡魔」，亦大手筆推出有橘色惡魔視覺意象的「柑橘號」彩繪輕軌列車，展現熱切歡迎之意。據知，橘高校此行將入住素有「最美酒店」稱譽的承億酒店。

承億酒店證實將迎佳賓，已精心準備台式早點款待， 包括高雄排隊名店興隆居湯包、燒餅油條等必點餐食及受大家喜愛台式香煎蘿蔔糕、牛肉湯，讓橘高校成員體驗道地台式美味小吃。

此外，飯店也會準備繡有每位橘高校表演者學生姓名的飯店吉祥物娃娃，帶給橘高校學生驚喜，同時安排學生書寫「慢遞明信片」，期待一年後收到來自台灣高雄的明信片，並再次回台灣旅行。

承億酒店表品牌長簡巧珊示，這次飯店會精心準備在地知名小籠包、蘿蔔糕、旗山香蕉、燕巢芭樂、各式台味小吃及驚喜禮，亦在客房準備台灣味小零食，讓橘高校學生一飽口福，此外也包下27樓餐廳，提供表演成員最舒適的用餐環境。讓日本小貴賓不僅能賞覽高雄亞洲新灣區的美麗夜景更能感受台灣的人情味款待。」

考量這次人潮爆滿，高雄市政府嚴陣以待，時代大道活動範圍內4處YouBike2.0配合管制會暫停營運。時代大道全線自12月5日下午2點起啟動提前交通管制至12月11日晚上12點止，另外為維持活動場域行人安全，9日上午10點30分至下午6點30分、以及10日上午10點至下午6點，中華五路（正勤路至舊凱旋四路）、時代南一路、南二路、南三路、成功二路北上慢車道（擴建路至台糖物流園區）均將進行交通管制。

交通局建議民眾搭乘捷運紅線至R6凱旋站，步行進入會場。輕軌C3前鎮之星站、C5夢時代站則提供載客服務。