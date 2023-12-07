高市毒防引用科技掌握藥癮風險 獲政府服務獎

高雄市政府毒品防制局以「ICARES」AI 科技，輔導藥癮者走出吸毒藥癮迷途，昨天獲得行政院國家發展委員會，頒發「政府服務獎」。

高雄市毒防局今天表示，「ICARES．AI 科技輔導-走出藥癮迷途」專案，首創AI科技輔導，運用AI直接生成的「雷達圖」，分析藥癮者的風險因子，精準評估輔導方向，提升輔導成效，促使藥癮者復歸社會、降低再犯，獲政府服務獎的「數位創新加值」獎項。

行政院國發會昨天在台大醫院國際會議中心，舉行第六屆「政府服務獎」頒獎典禮，由行政院長陳建仁頒獎。今年共有145個機關提案，分別報名政府服務獎的「數位創新加值」、「社會關懷服務」等獎項受評。