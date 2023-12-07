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旗山農田遭倒廢土PH值破10 環保局：非有害事業廢棄物

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
地主在田裡種的香蕉樹明顯發黃枯萎。記者蔡世偉／攝影
地主在田裡種的香蕉樹明顯發黃枯萎。記者蔡世偉／攝影

高雄旗山偏僻農田上月初被傾倒不明廢棄物，傳出陣陣惡臭，檢警及環保單位稽查，環保局取樣土壤化驗後認為非屬有害事業廢棄物；但台南市社區大學環境小組化驗該區廢土，發現土壤PH值過高、不利植物生長，呼籲相關單位重視。

旗山偏僻農田被傾倒不明廢棄物已1個多月，區公所日前要求地主與行為人，將被重車壓碾破壞道路修復，水利局也要求將遭廢土掩埋處恢復原狀，但遲遲未見環保局公布檢驗結果，因農地鄰近水源區，居民憂心廢土含毒、水源遭汙染。

台南市社區大學環境小組研究員晁瑞光表示，日前隨機抽樣20批廢土檢驗酸鹼值，其中2批PH濃度超過10，1塊疑似水泥塊驗出砷超標

晁瑞光說，雖然砷超標數不一定會達到環保局所謂有毒廢棄物標準，但傾倒地點是農地，且PH值超過10土壤根本不適合植物生長，經多次大雨侵襲沖刷，超鹼物質也可能流入旁邊二仁溪上游，公部門應重視。

高雄市環保局表示，當時採樣5處土壤，初步檢測結果，毒性特性溶出程序未超出標準，非屬有害事業廢棄物，採樣物為廢棄物與土方混樣，廢棄物包含廢塑膠屑、廢玻璃屑等。

環保局強調，對於偏遠地區取締廢棄物濫倒，採取空拍機、即時影像監視等科技執法，先蒐證再聯合稽查，以車追人，查緝不法。

警方在被傾倒廢土的現場圍起封鎖線。記者蔡世偉／翻攝
警方在被傾倒廢土的現場圍起封鎖線。記者蔡世偉／翻攝

廢棄物 超標 台南

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