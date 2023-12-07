明揚已資遣204人 遭疑省年終獎金

明揚科技今年9月22日發生大火造成10死逾百人受傷，當時公司允諾給付薪資到年底，並調查意願提員工安置計畫，但有網友披露，公司辭退非自願離職員工，只發資遣費，省掉年終獎金，經濟部產業園區管理局高屏分局證實，明揚11月16日提出大量解僱勞工計畫，預計明年3月22日資遣254人，目前有204人接受資遣。

有網友在社團發文，指明揚大火後，董事長說會安排好員工工作，自願留下者發底薪到12月底，如今辭退非自願離職員工，下個月就接近過年，公司只發給資遣費，年終直接不發，合理嗎？

高屏分局屏東辦公室指出，明揚目前有204人申請資遣，條件優於勞基法，除資遣費、並給付薪水到年底。

屏東辦公室也表示，明揚含移工原有659名員工，105名移工都已妥善安置，申請大量解僱勞工計畫時員工有550人，就員工關切年終獎金部分，則要看公司有無賺錢，勞基法中沒有規範年終一定要給，給員工的分紅並不屬於工資一部分；目前也尚未接獲明揚公司員工相關申訴，明揚公司對此則不多作回應。