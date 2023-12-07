改發酒或消費券引反彈…金門老人慰助金修改案 三讀擱置

金門縣府在定期會提案擬從明年起，65歲以上老人慰助金改發酒或消費券，引起民眾反彈，案件昨送進大會，該案被擱置，附帶決議是要社會處做專案報告再審議。金門縣長陳福海強調，福利不縮水，會虛心檢討，並傾聽更多意見，創造多贏。

縣議會定期會昨安排三讀議案，議長洪允典主持，備受關注的縣府提案「金門縣歷經戰地軍管時期老人慰助金自治條例」修正案，在之前小組委員會審查時就被擱置，昨再度提到大會討論。

縣議員董森堡表示，支持縣府做革新，可將資源轉換成更多的民生經濟建設，讓全民都能享受。董也說，他支持現金改革，但要講清楚，不希望造成長者人心惶惶，不少長輩有誤解，以為縣府想把所有慰助金改發酒。

「福利絕對不縮水。」 陳福海強調，改革過程艱辛，一定會做到透明，將端出更好政策，讓金酒贏、鄉親贏、縣府財政紀律也贏。

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