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南台時尚盛事 「KFA高雄時尚大賞」12月9日決賽
南台灣最受矚目時尚盛事，「2023KFA高雄時尚大賞」決賽頒獎9日在高流登場。今年首度將決戰舞台搬到戶外，將高雄最美視角作為舞台視覺一部分，彰顯高雄地景特色與城市形象。
決賽將於週六下午4時至6時在高雄流行音樂中心礁群堤岸登場，今年首度將決戰舞台搬到戶外，展演螢幕以透明屏幕穿插搭建，將高雄最美視角作為舞台視覺一部分，彰顯高雄地景特色與城市形象。
高雄市青年局今天新聞稿表示，本屆時尚大賞獲高雄六大百貨共襄盛舉提供贊助；決賽當天有超強卡司助陣，包括選秀節目「未來少女」黑曜精靈，以及嘻哈選秀節目「大嘻哈時代2」歌手阿跨面、阿夫、比杰搭配演出，未開唱已引起討論熱潮。
民眾搭乘輕軌至光榮碼頭站下車，步行約2分鐘即到活動現場。當天活動全程直播，邀請大家無論親臨現場感受時尚魅力，或觀看線上LIVE直播，用行動支持設計潛力新秀。
青年局長張以理說，「高雄時尚大賞」旨在激勵對時尚設計領域有興趣並具有專業能力的青年朋友，能實現用設計創業、就業理想。不只辦理競賽提供高規格舞台及獎金，更積極鏈結產業資源，整合促進時尚產業活絡發展，提升優秀設計師能見度，加速創業成功機率，培育時尚設計人才落地發展。
為迎接決賽最後倒數，統一時代百貨高雄店、夢時代購物中心，以及義大世界購物廣場，透過館內外電視牆播送活動影片，號召民眾一起為優秀設計師加油打氣。
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