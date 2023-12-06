金門老人慰助金修改案三讀遭擱置 陳福海：提更好方案

金門縣政府在此次定期會提案擬從明年起，65歲以上的老人慰助金，改發酒或消費券，引起金門民眾反彈，此案今天進行三讀議案，大會確定將此案擱置，附帶決議是請社會處做專案報告再行審議。對此，金門縣長陳福海再次強調，「福利不縮水」，會虛心檢討改革，且傾聽更多意見，把更好的政策端出來，期盼朝造三方共贏。

今天縣議會第八屆第二次定期會今天進行三讀議案，由議長洪允典主持，其中備受關注的縣府提案「金門縣歷經戰地軍管時期老人慰助金自治條例」修正案，在之前的小組審查委員會時就毫無懸念的被擱置，今天再度提到大會討論。

縣議員董森堡表示，支持縣府進行現金改革，但此案有很多不妥之處，首先陳縣長不應該在慰問百歲人瑞時就先對外說這項提案，因為若這樣，這議案在議會若沒過，好像議會不配合，提案若過了，以目前65至90間慰助金沒具體可行策略，恐會害議會「背黑鍋」。

董森堡說，希望現金改革，能轉換成更多的民生經濟建設在金門這塊土地，讓全民都能想享受到；他也提及，縣府是否可提供老人慰助金修正的多種選擇方案，讓議會有所瞭解，董森堡認為，縣府做相關政策，不要只是「測風向」，事先釋出消息給民間，這樣是不妥當，期盼下次會期，縣府能提出完整的方案，包括：「4千元怎麼發？是一半酒、一半錢？」有沒落日條款，一併提出思考。

董森堡指出，他支持現金改革，但要講清楚，不希望造成金門的老人家的人心惶惶，讓不少老人都誤會縣府想把所有慰助金改成酒。

「福利絕對不縮水」 陳福海強調，改革的過程是艱辛的，但一定要更透明，讓鄉親與議會更瞭解，他說會虛心檢討改革，且過程會傾聽更多意見，會提出更多數據，希望把更好的政策端出來，讓金酒贏、鄉親贏、縣府財政紀律也會贏，朝三方共贏。

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