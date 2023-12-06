1210世界人權日 南部公民團體發起反空汙、爭人權集會

12月10日是美麗島事件44周年、世界人權日75周年紀念日，南部公民團體當天在高雄市府四維廣場發起「世界人權日、興達無煤時」反空汙、爭人權集會，今先在市府前演出行動劇。南部健康空氣聯盟發言人洪輝祥表示，環團盤點出空汙三害、人權三害，邀請要競逐公職的候選人提出如何實踐的承諾與決心。

行為藝術家曾啓明在現場「呈現空汙與人權的生態：MADE ( )IN TAIWAN」。12月10日集會發起單位，包括：南部健康空氣聯盟、南部反空汙大聯盟、台灣要健康婆婆媽媽高雄團、高雄健康空氣行動聯盟、屏東縣環境保護聯盟、台南社大環境行動小組、台南市空汙暖化自救會、台南市環境保護聯盟等。環團指出，南高屏是最支持執政黨的區域，但南部人吸的空氣，是全台灣最糟糕，是嚴重失職。

洪輝祥表示，台灣健康空氣聯盟邀集南部的環保團體，針對當前壓迫南部人的最大人權結構，進行深度的檢討，盤點出空汙三害、人權三害，並邀集南部公民於12月10日在高市府前集會，進行直接民權的提案，再公開邀請要競逐公職的總統與立委候選人，針對公民於街頭創制的議題，提出如何實踐的承諾與決心。

洪輝祥表示，空汙三害分別為：興達燃煤廠劇毒、空氣健康標準犧牲國人健康、中鋼製程嚴重汙染。人權三害則是：集會遊行審查為威權餘孽；區段徵收、自辦重劃迫害人民家園；公費選舉救台灣。

「候選人普遍缺乏環境治理政見！」台灣要健康婆婆媽媽高雄團長洪秀菊說，觀察這次參選的總統、立委候選人，很缺乏環境治理的政見，近日大林蒲遷村成為議題，但如果環境治理做不好，遷村也沒用。高雄健康空氣行動聯盟理事長黃義英則是為居民大喊「救命」，希望終結空汙問題。

高雄市環保局表示，近年積極推動多元汙染管制措施，減少本地汙染排放，今年至11月空氣品質良率為89%為歷年最佳，PM2.5平均濃度也較去年同期下降。持續推動多項改善措施包括：擴大行業汙染查核；推動前30大工廠汰舊換新、製程改善；物流業柴油車管制2.0+；擴大空氣品質維護區網絡；推動智慧工地。