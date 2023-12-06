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向李淑德教授致敬 小提琴家胡乃元屏東首演巴赫獨奏

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
胡乃元小提琴獨奏會於屏東演藝廳，首度呈獻全場巴赫無伴奏。圖／屏東縣府文化處提供
胡乃元小提琴獨奏會於屏東演藝廳，首度呈獻全場巴赫無伴奏。圖／屏東縣府文化處提供

今年1月高齡94歲李淑德教授獲第42屆行政院文化獎，再度標誌這位出身屏東的「小提琴教母」，對台灣音樂教育的卓越貢獻。屏東南國音樂節「李淑德教授繁星系列」，特邀她的傑出門生在屏東接棒演出，12月24日下午2點半於屏東演藝廳，由知名小提琴家胡乃元打頭陣，以三部巴赫無伴奏小提琴奏鳴曲與組曲，向這位偉大的樂教工作者致敬。

屏東縣政府表示，李淑德教授一生奉獻小提琴教育60餘年，培育無數音樂人才，屏東深以她為榮。小提琴家胡乃元 1985年獲比利時伊莉莎白女王國際音樂大賽首獎，也是第一位華人於此大賽獲獎的首例。胡乃元的演出遍及世界各地重要的音樂廳，並常與國際知名的指揮及樂團合作演出。

胡乃元記得李老師曾經在他的一場獨奏會上聽過他拉的安可曲目，就是巴赫無伴奏小提琴曲，並說他應該多拉、多教這些曲目。

文化處表示，這場屏東演出是胡乃元首度全場安排巴赫無伴奏小提琴作品，呈現對巴洛克音樂愈行愈深的研究和體會，現在的胡乃元演奏巴赫無伴奏流露出一股尊貴質樸的感動，是對音樂的崇敬與敬畏，也是執著且深層的心靈對話。

文化處指出，這場節目除12月24日胡乃元的獨奏，12月23日下午3點在演藝廳辦理大師班，以徵選方式，由他挑選優秀的小提琴學子，將李淑德教授的教學精神傳承下去，屆時歡迎已購買12月24日演奏會的民眾憑票根免費入場前往旁聽，詳細資訊請到屏東藝遊臉書粉絲頁，售票資訊請上Opentix兩廳院文化生活查詢。　　

南國音樂節「李淑德教授繁星系列」，12月24日胡乃元小提琴獨奏會率先登場。圖／屏東縣政府文化處提供
南國音樂節「李淑德教授繁星系列」，12月24日胡乃元小提琴獨奏會率先登場。圖／屏東縣政府文化處提供

屏東縣政府 標誌 音樂會

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