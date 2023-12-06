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大林蒲先造鎮後遷村 陳其邁：遷村不增加負擔

聯合報／ 記者徐如宜／高雄報導

行政院4日核定經濟部新材料循環產業園區設置計畫，其中800億元專用於大林蒲遷村，市長陳其邁昨說明大林蒲遷村安置計畫，強調以「遷村不增加負擔」為原則，提出從優安置輔助、先造鎮後遷村等方案，以加速搬遷獎勵金每屋30萬元，補助居民長期環境不佳損失；但居民認為優惠方案對幽靈人口幫助較大，未解決遷村可能造成的負債。

陳其邁表示，遷村安置計畫除原私有住商區土地1坪換1坪承諾不變，建物重建價格，也爭取以今年委託六大公會重新估價補償，比第1次說明會公布價格平均提高約50%，若配合拆遷或自行拆遷，也有最高20至25%拆遷獎勵金。

他指在遷村啟動後半年內搬遷，每間房屋還可領30萬元促進搬遷獎勵金，補助居民長期居住環境不佳損失。

陳其邁強調，政府以「先造鎮後遷村」理念辦理大林蒲遷村，民眾有先建後遷需求者，可搭配由政府主導的「協力造屋」方案，與高市建築師公會合作，協助自建房屋，有自建困難，也可由政府協助代辦代建。

大林蒲遷村權益促進會理事長黃琨育表示，市府優惠方案未解決居民因遷村可能造成的負債問題，加速搬遷獎勵金每屋30萬元，的確會吸引居民，但搬遷獎勵金和空汙補償費是兩回事，不能混為一談，憂心市府透過手段讓民眾簽同意書。

市府稱已爭取內政部提高大林蒲專案社會住宅數量，住大林蒲本人、配偶、同住父母與子女均無自有住宅者若選擇入住專案社宅，弱勢關懷戶3年免租金，一般戶2年免租金，若自行租屋，也可領取每人10萬元津貼。

陳其邁 房屋 建築師

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