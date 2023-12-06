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流落瑞典逾百年 排灣文物返鄉

聯合報／ 記者潘欣中／屏東報導
屏東縣獅子鄉長朱宏恩（前排中）昨以視訊，和瑞典國家世界文化博物館長簽署合作備忘錄，要讓流落異域逾百年的古文物返鄉展覽。記者潘欣中／攝影
屏東縣獅子鄉長朱宏恩（前排中）昨以視訊，和瑞典國家世界文化博物館長簽署合作備忘錄，要讓流落異域逾百年的古文物返鄉展覽。記者潘欣中／攝影

瑞典國家世界文化博物館收藏近50件台灣南排灣族古文物，據考證是日本人當年在現在的屏東縣原民獅子鄉境收集，國立台灣博物館為原民文物遺產「尋根」，昨透過視訊簽署合作備忘錄，1年半後將以國際交流展方式，讓流落異域逾百年古文物返鄉展覽。

輾轉流落瑞典近50件南排灣族文物包括服飾、器物、飾品和工藝品等，源自德國收藏家1909年蒐藏，文物取自某日本植物研究員，但不知出處，瑞典國家世界文化博物館前年派研究員來台，台大、中研院根據文件記載源自於「大龜文」，研判是獅子鄉境早期大龜文酋邦。

獅子鄉長朱宏恩說，台博館以「大館帶小館」模式，與獅子鄉合作田野調查，召開14場部落會議、訪談23名耆老及3場專家諮詢會議，昨以視訊和台博館、瑞典國家世界文化博物館簽署備忘錄，期盼1年後文物能返鄉展覽。

獅子鄉公所文物館說，為期1年田野調查，以藏品圖錄方式調查，勾勒與獅子鄉的文化脈絡與歷史連結，發現瑞典館藏服飾顏色調有米色和紅黑，與近代稍不同，因年代久遠，難以考證原生族群，亦可能是聯姻或以物異物。

調查員何鳳美說，調查、研究過程要用多種語言，動員許多人力，計畫初期是古物指認與整理，最終是促成文物回鄉，期許流落異域古文物，飛越半個地球返鄉展覽。

文物 獅子 瑞典

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