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北高雄產業園區 聯外僅台19甲線

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
北高雄產業園區已進行招商，目前園區出入靠台19甲線，不僅大型車輛多，車輛也經常回堵。記者宋原彰／攝影
北高雄產業園區已進行招商，目前園區出入靠台19甲線，不僅大型車輛多，車輛也經常回堵。記者宋原彰／攝影

北高雄產業園區已開始招商、營運，但議員認為聯外交通僅台19甲線，大車出入多經常壅塞，嚴重影響周遭環境，未來大量工程車與人員進駐園區，憂心交通更惡化，建議市府新闢聯外道路，紓解車流；市府表示，除台19甲線外，交通部已規畫台39線2個優先段等方案，都可紓解車流。

高雄市長陳其邁表示，先前就曾提醒經濟部，台19甲線必將面臨車流增加問題，也叮囑交通局需與中央密切討論，市府一定會把衝擊降到最低。

市議員李亞築表示，北高雄產業園區目前聯外道路僅台19甲線，北通阿蓮、南達岡山，是居民通勤用路，園區營運後必有許多聯結車、大車往返，台19甲線路幅不寬，屆時塞車情形將加劇。

議員黃秋媖說，北高雄產業園區因外環道路不大，也沒有拓寬計畫，塞車非常嚴重，中央雖規畫台39線優先施工，但趕不上園區建設期程，主要聯外道路台19甲線又行經多處老舊社區，多處路幅僅12公尺，不但塞車嚴重，也影響附近民眾生活品質，園區運作後，車流龐大不堪想像。

岡山區嘉峰里長高昭南表示，許多超載貨車為規避地磅，常行駛台19甲線，因為路幅不寬，台19甲線經年累月塞車，車禍更頻傳。

高昭南說，現在產業園區廠商還未完全動工已壅塞嚴重，未來大量工程車與人員進駐，地方憂交通更惡化，建議高鐵橋下道路應盡早建設，國道1號也應往東再闢連接道路，才能紓解車流。

高雄市交通局表示，橋科園區主要南北向聯絡道路僅有國道1號及台1線，交通局希望台39線能從台南延伸至岡山區，甚至是仁武區，交通部公路局正進行台39線（台19甲線至大莊路）優先路段設計中，以紓解科學園區車流。

交通局表示，國1高科交流道改建暨東向延伸至台19甲線部分，中央已補助高市府1600萬元進行可行性研究，「國1增設岡山第2交流道」計畫，中央已通過環評，由高公局規畫設計中。

岡山 塞車 議員

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