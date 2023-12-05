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影／高雄800億大林蒲案採先造鎮後遷村 元旦後啟動安置意願調查

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市長陳其邁表示，大林蒲遷村案有加速搬遷獎勵金每屋30萬元，以補助對大林蒲居民長期居住環境不佳的損失，元旦後將啟動安置計畫意願調查。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁表示，大林蒲遷村案有加速搬遷獎勵金每屋30萬元，以補助對大林蒲居民長期居住環境不佳的損失，元旦後將啟動安置計畫意願調查。記者徐如宜／攝影

高雄市府今天舉行記者會說明800億大林蒲遷村安置計畫，市長陳其邁說，以「遷村不增加負擔」為原則，優於之前方案的內容包括無自有住宅者從優安置輔助，先造鎮後遷村，拆遷獎勵金最多達25%，並有加速搬遷獎勵金每屋30萬元，以補助對大林蒲居民長期居住環境不佳的損失，元旦後將啟動安置計畫意願調查。

行政院4日核定經濟部新材料循環產業園區設置計畫，其中800億元經費專用於大林蒲遷村，經費由2019年的589.81億元再增加210億元，主要為提高地上物全新重建價格補償費，不增加居民遷村負擔、放寬土地1坪換1坪資格增加的費用、提高搬遷期間房租津貼、新增協力造屋方案及無自有住宅者安置輔助等費用。

陳其邁表示，除了原本私有住商區土地1坪換1坪的承諾不變，建築物重建價格也爭取到以今年委託六大公會重新評估的價格補償，比第1次說明會公布的價格平均提高約50%，如果配合拆遷或自行拆遷也有最高20%至25%的拆遷獎勵金。願意在遷村啟動後半年內搬遷，每間房屋還可領取30萬元的促進搬遷獎勵金，補助大林蒲居民長期居住環境不佳的損失。

陳其邁強調，政府以「先造鎮後遷村」的理念來辦理大林蒲遷村。民眾有先建後遷需求者，市府已規畫相關作法，搭配由政府主導的「協力造屋」方案，與高雄市建築師公會合作，協助民眾自建房屋。有自建困難的民眾也可由政府協助代辦代建。

市府指出，對於居住在大林蒲無自有住宅者，也增加安置輔助措施，爭取內政部提高大林蒲專案社會住宅數量。本人、配偶、同住父母與子女均無自有住宅者，若選擇入住大林蒲專案社宅，弱勢關懷戶可3年免租金，一般戶2年免租金；如果要自行租屋的，也可以領取每人10萬元津貼，確保所有大林蒲鄉親在遷村過程中都能有住所。

大林蒲遷村權益促進會理事長黃琨育表示，市府所提優惠方案仍未能完全解決居民因遷村可能造成的負債問題，對幽靈人口幫助比較大；加速搬遷獎勵金每屋30萬元的確會吸引居民，但搬遷獎勵金和空汙補償費是兩回事，不能混為一談。市府元旦後會啟動意願調查，他擔心市府會透過手段，來讓民眾簽同意書

至於大林蒲遷村案的確定期程，市府表示，行政院核定計畫後，經濟部將接續進行園區報編作業，並同步啟動遷村方案選擇調查，向鄉親1對1說明安置計畫內容，讓居民選擇符合自身需求的方案。

高雄市長陳其邁表示，大林蒲遷村案有加速搬遷獎勵金每屋30萬元，以補助對大林蒲居民長期居住環境不佳的損失，元旦後將啟動安置計畫意願調查。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁表示，大林蒲遷村案有加速搬遷獎勵金每屋30萬元，以補助對大林蒲居民長期居住環境不佳的損失，元旦後將啟動安置計畫意願調查。記者徐如宜／攝影

陳其邁 元旦 高雄市

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