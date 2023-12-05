農曆春節台澎空運 提供934架次8萬3526個座位

民國113年春節年假台澎空中航線機位，今晚6時起開放受理電話及網路訂位，各航空公司共提供澎湖航線934架次、8萬3526個座位數。

澎湖縣政府旅遊表示，民航局依往年連續假期旅客搭機需求型態，113年春節假期航空疏運期間，自明年2月7日至15日為航空疏運期，共9天。各航空規劃加開班機及放大機型因應需求，統一納入訂位管制，並視各航空公司訂位情況，後續規劃第2波加班機。

旅遊處指出，春節連假機位各航空公司將於機票上加註「限當日當班次有效」及「逾期作廢」使用限制。其中。2月7至12日台灣往離島方向，以及2月11至15日離島回台灣方向，機票加註使用限制，退票期限規定亦為「最遲於航班起飛前辦理退票」。

民眾完成訂位，最遲3日內逕洽各航空公司客服語音訂位及全球資訊網、app或7-ELEVEN ibon、全家FamiPort訂位購票。

旅遊處表示，民眾今晚若訂不到機位，可於晚上8時過後逕上各航空公司官網或上班時間洽詢客服專線候補訂位。各航空公司候補數據將為民航局協請各航空公司主動增開航班參考。