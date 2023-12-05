快訊

總統大選財產申報 吳欣盈身家珠寶、趙少康財產都曝光

美國天后泰勒絲傳明年登台北大巨蛋開唱？ 唱片公司發聲了

亞錦賽／贏球就晉級 中華隊戰巴勒斯坦先發打線僅換1人

農曆春節台澎空運 提供934架次8萬3526個座位

中央社／ 澎湖縣5日電

民國113年春節年假台澎空中航線機位，今晚6時起開放受理電話及網路訂位，各航空公司共提供澎湖航線934架次、8萬3526個座位數。

澎湖縣政府旅遊表示，民航局依往年連續假期旅客搭機需求型態，113年春節假期航空疏運期間，自明年2月7日至15日為航空疏運期，共9天。各航空規劃加開班機及放大機型因應需求，統一納入訂位管制，並視各航空公司訂位情況，後續規劃第2波加班機。

旅遊處指出，春節連假機位各航空公司將於機票上加註「限當日當班次有效」及「逾期作廢」使用限制。其中。2月7至12日台灣往離島方向，以及2月11至15日離島回台灣方向，機票加註使用限制，退票期限規定亦為「最遲於航班起飛前辦理退票」。

民眾完成訂位，最遲3日內逕洽各航空公司客服語音訂位及全球資訊網、app或7-ELEVEN ibon、全家FamiPort訂位購票。

旅遊處表示，民眾今晚若訂不到機位，可於晚上8時過後逕上各航空公司官網或上班時間洽詢客服專線候補訂位。各航空公司候補數據將為民航局協請各航空公司主動增開航班參考。

春節 澎湖縣 民航局

延伸閱讀

少女搭機上廁所疑遭空少iPhone偷拍 慘現PTSD症狀怒告美航

24小時拍桃機飛機起降 桃園風管處：問過民航局無違法

桃市府24小時直播飛機起降 桃機憂被「看光光」

影／66名台灣旅客遊越南芽莊 包機出問題險滯留機場

相關新聞

全台唯一！高雄輕軌路網下月成圓 趕工設置2標示避免繞圈圈

高雄輕軌成圓路網明年元旦起試營運，趕時間的人，若搭到反方向列車，雖也能繞回目的站，但總是浪費時間，為此，高捷近日在各月台...

流落瑞典逾百年南排灣古文物 台瑞為文物返鄉展跨出一大步

瑞典國家世界文化博物館收藏近50件台灣南排灣族古文物，據考證是日本人在現在的屏東縣原民獅子鄉境收集，國立台灣博物館為原民...

高捷黃線施工 本館路更塞將拓寬

造價逾1442億元的高捷黃線土建工程本月動工，施工路線經過的本館路常塞車、無人行道，市府決定拓寬，路幅由原15公尺寬拓為...

影／高雄800億大林蒲案採先造鎮後遷村 元旦後啟動安置意願調查

高雄市府今天舉行記者會說明800億大林蒲遷村安置計畫，市長陳其邁說，以「遷村不增加負擔」為原則，優於之前方案的內容包括無...

僧多粥少！金門縣府臨時工抽籤 623人搶270個名額

金門的「800壯士」今天舉行公開抽籤，一早就吸引民眾到場排隊，今年參加抽籤的人有623人，共抽出270個按日計酬短期臨時...

飛彈禁區旁九棚村拚生態觀光 「土人參」養生茶包獨家上市

屏東縣滿州鄉九棚村旁是被喻為台灣版神秘「51區」的中科院九鵬基地，因地處偏遠人口流失嚴重，社區5年前導入結合地方創生的生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。