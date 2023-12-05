全台唯一！高雄輕軌路網下月成圓 趕工設置2標示避免繞圈圈

高雄輕軌成圓路網明年元旦起試營運，趕時間的人，若搭到反方向列車，雖也能繞回目的站，但總是浪費時間，為此，高捷近日在各月台設置「順行月台」、「逆行月台」指標，提醒搭車乘客，搭哪邊才能最快到達目的地。

高雄輕軌歷經10年施工，年底前新增7站，路網成圓，高雄不僅是全台第一個有輕軌的城市，也將再創全台第一個有成圓輕軌路網的城市，民眾明年元旦起在任何一站輕軌站搭車，坐一圈就能坐回原站。

不過，不是每個人都那麼有閒情雅緻，為免民眾搭車搭錯邊、浪費時間，高捷已趕工在各輕軌站設置「順行月台」、「逆行月台」指標，引發網友討論。

有網友說，「終於掛出來了，不然很多人會坐到反方向的」、「以後變成搭輕軌從A站到B站，要想一下是搭順行還是逆行」、「會不會有很閒的人，故意搭反方向，免費吹冷氣與看風景。」