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全台唯一！高雄輕軌路網下月成圓 趕工設置2標示避免繞圈圈

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導
高雄輕軌成圓路網即將營運，擔心民眾搭車搭錯邊，近日工設置「順行月台」、「逆行月台」標示。圖／翻攝自臉書高雄大小事
高雄輕軌成圓路網即將營運，擔心民眾搭車搭錯邊，近日工設置「順行月台」、「逆行月台」標示。圖／翻攝自臉書高雄大小事

高雄輕軌成圓路網明年元旦起試營運，趕時間的人，若搭到反方向列車，雖也能繞回目的站，但總是浪費時間，為此，高捷近日在各月台設置「順行月台」、「逆行月台」指標，提醒搭車乘客，搭哪邊才能最快到達目的地。

高雄輕軌歷經10年施工，年底前新增7站，路網成圓，高雄不僅是全台第一個有輕軌的城市，也將再創全台第一個有成圓輕軌路網的城市，民眾明年元旦起在任何一站輕軌站搭車，坐一圈就能坐回原站。

不過，不是每個人都那麼有閒情雅緻，為免民眾搭車搭錯邊、浪費時間，高捷已趕工在各輕軌站設置「順行月台」、「逆行月台」指標，引發網友討論。

有網友說，「終於掛出來了，不然很多人會坐到反方向的」、「以後變成搭輕軌從A站到B站，要想一下是搭順行還是逆行」、「會不會有很閒的人，故意搭反方向，免費吹冷氣與看風景。」

高雄輕軌C25到C31今年底前完工，沿途4.9公里，將新設新上國小站、灣仔內站、鼎山街站、高雄高工站、樹德家商站、科工館、聖功醫院站，自此路網成圓。

高雄輕軌成圓路網即將營運，擔心民眾搭車搭錯邊，近日工設置「順行月台」、「逆行月台」標示。圖／翻攝自臉書高雄大小事
高雄輕軌成圓路網即將營運，擔心民眾搭車搭錯邊，近日工設置「順行月台」、「逆行月台」標示。圖／翻攝自臉書高雄大小事
高雄輕軌C25到C31今年底前完工，路網成圓。圖／翻攝自高捷公司網站
高雄輕軌C25到C31今年底前完工，路網成圓。圖／翻攝自高捷公司網站
高雄輕軌成圓路網即將營運，擔心民眾搭車搭錯邊，近日工設置「順行月台」、「逆行月台」標示。圖／翻攝自臉書高雄大小事
高雄輕軌成圓路網即將營運，擔心民眾搭車搭錯邊，近日工設置「順行月台」、「逆行月台」標示。圖／翻攝自臉書高雄大小事

高雄輕軌 高捷

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