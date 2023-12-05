校長帶師生跑操場 高市9校獲健康促進績優學校與優質獎

衛福部與教育部公布今年健康促進表現優秀學校，高雄市有9校獲獎，其中小港國中校長鄭元順每星期周會後帶領師生跑出健康，提升運動與健康觀念，榮獲健康促進學校特優；巴楠花國中小將健康促進結合布農四季文化戶外課程，榮獲「健康促進學校特色」競賽卓越金質獎。

高雄市推動校園健康促進，小港國中、中正高中、高雄高商、陽明國中、甲仙區寶隆國小與內門區西門國小，分別獲得健康促進績優學校等獎項。巴楠花部落國中小、樂群國小與仕隆國小，榮獲健康促進學校特色獎勵競賽全國金、銀、銅質獎。

教育局長謝文斌表示，高雄全面推動健康校園，在校園傳達正確健康觀念，同時內化於生活，落實校園促進學生健康，影響更多學校與家庭共同投人。

小港國中在每周朝會後，校長鄭元順就帶領師生「跑操場」，讓學生養成運動習慣，並鍛鍊強健體魄與身心。跑操場從原來一圈200公尺，現在學生們一跑就是3圈，學校每周利用星期二、四，第6節課的下課時間，為師生與拳擊隊學生開設核心肌群活力課程，由體育老師們教導正確、健康、有效的運動與健康概念，協助提升體能與增加肺活量。

巴楠花國中小融合在地特色、部落風情，設計布農四季文化戶外課程，參加健康促進學校特色獎勵競賽榮獲卓越金質獎。樂群國小校訂課程即為健康促進，設計健康金三角-生活技能素養導向課程，讓孩子擁有健康的環境、身體與心靈，榮獲卓越銀質獎；仕隆國小積極、創新，推廣健康議題，展現學生快樂與活力，榮獲卓越銅質獎。

寶隆國小透過校訂課程主題與口腔保健結合，利用繪本引導學生理解換牙的心情與潔牙重要性，榮獲口腔保健績優學校遴選入選。中正高中參加健康促進學校輔導計畫「前後測成效評價」，利用拍攝小主播影片、課程教學及小組討論，使學生將性教育觀念內化，榮獲優等；西門國小結合在地特色三太子，拍攝健康體位影片參加健康主播評選，榮獲佳作。