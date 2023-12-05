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藝術伴身心障礙者療癒身心靈 「異想之境，共融遊藝場」展出逾百作品

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東文化處與社會處攜手，邀集9個身心障礙社團及機構，於今起在屏東美術館展出「異想之境，共融遊藝場」，計123件作品參展。現場一名創作者向副縣長黃國榮致（左）贈親手繪製的縣長周春米肖像。記者張已亷／攝影
屏東文化處與社會處攜手，邀集9個身心障礙社團及機構，於今起在屏東美術館展出「異想之境，共融遊藝場」，計123件作品參展。現場一名創作者向副縣長黃國榮致（左）贈親手繪製的縣長周春米肖像。記者張已亷／攝影

屏東文化處與社會處攜手，邀集9個身心障礙社團及機構，透過6次工作坊課程引導會員，創作123件作品，今起在屏東美術館展出「異想之境，共融遊藝場」，展期至明年3月3日，藉由繪畫、雕塑等多媒材，展現身心障礙者對於生活的想法與概念，帶領觀展民眾進入充滿奇趣的異想世界。

策展人童鈺華表示，承接此次任務，讓她看見會員們的變化與成長，各個作品展現個體間不同的風格，而在舉辦藝術治療與創作工作坊的過程中，慢慢拉近她和會員間的關係，使她走入創作者們的世界中，「如此就是共融的感覺」，她也向副縣長黃國榮許願，期盼能將作品帶出國，讓更多人看見會員們的創作。

44歲創作者蔡宗榮表示，此次展出9件代表自己的作品，使用多風格、多媒材，以攝影、石膏雕塑、雜誌拼貼、壓克力繪畫等呈現，能觸摸他的作品與其互動體驗，希望透過藝術對外發聲，讓外界對精神康復者有更多理解與包容。

他說，自己患有躁鬱症，過去以藥物控制、畏畏縮縮，不敢面對人群，現在有藝術、會所好友及老師等支持下，讓他朝著好的方面康復，「20幾年前發病，到現在可以侃侃而談，沒有停滯不前，有勇氣向前邁進、接觸人群」，未來會持續創作，透過藝術與外界聯結，「不想要一直吃藥，藝術帶給我很大的心理療癒與穩定情緒，成為我很重要的復原條件」。

文化處表示，「共融」是此次展覽的核心概念，以去標籤化、回歸創作及作品本身為策展主軸，並構築5個異想世界，分別為「I AM…」、「幻境」、「樹屋」、「家島」及「未知之境」，展出主題有肖像、花卉、立體作品、植物染等，還特別邀請精神障礙者協作據點的會員參展。

將於展覽期間舉辦4場教育推廣活動，分別在12月17日、明年1月13日、27日及2月24日，各別為口述影像導覽與創作、拼貼創作及嘗試各類材質的自畫像，歡迎民眾一起體驗創作者的創作歷程。

44歲創作者蔡宗榮此次展出9件代表自己的作品，希望透過藝術對外發聲，讓外界對精神康復者有更多理解與包容。記者張已亷／攝影
44歲創作者蔡宗榮此次展出9件代表自己的作品，希望透過藝術對外發聲，讓外界對精神康復者有更多理解與包容。記者張已亷／攝影
屏東文化處與社會處攜手，邀集9個身心障礙社團及機構，透過6次工作坊課程引導會員，創作123件作品，於今起在屏東美術館展出「異想之境，共融遊藝場」，展期至明年3月3日。記者張已亷／攝影
屏東文化處與社會處攜手，邀集9個身心障礙社團及機構，透過6次工作坊課程引導會員，創作123件作品，於今起在屏東美術館展出「異想之境，共融遊藝場」，展期至明年3月3日。記者張已亷／攝影
屏東文化處與社會處攜手，邀集9個身心障礙社團及機構，透過6次工作坊課程引導會員，創作123件作品，於今起在屏東美術館展出「異想之境，共融遊藝場」，展期至明年3月3日。記者張已亷／攝影
屏東文化處與社會處攜手，邀集9個身心障礙社團及機構，透過6次工作坊課程引導會員，創作123件作品，於今起在屏東美術館展出「異想之境，共融遊藝場」，展期至明年3月3日。記者張已亷／攝影
44歲創作者蔡宗榮此次展出9件代表自己的作品，希望透過藝術對外發聲，讓外界對精神康復者有更多理解與包容。圖／文化處提供
44歲創作者蔡宗榮此次展出9件代表自己的作品，希望透過藝術對外發聲，讓外界對精神康復者有更多理解與包容。圖／文化處提供
屏東文化處與社會處攜手，邀集9個身心障礙社團及機構，透過6次工作坊課程引導會員，創作123件作品，於今起在屏東美術館展出「異想之境，共融遊藝場」，展期至明年3月3日。圖／文化處提供
屏東文化處與社會處攜手，邀集9個身心障礙社團及機構，透過6次工作坊課程引導會員，創作123件作品，於今起在屏東美術館展出「異想之境，共融遊藝場」，展期至明年3月3日。圖／文化處提供

創作者 屏東

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