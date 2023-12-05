台美永續發展與人工智慧論壇登場 探討生態永續及AI

國科會與美國在台協會今天在高雄國立科學工藝博物館，舉辦「台美永續發展與人工智慧論壇」，邀請中研院人為氣候變遷專題中心、中山大學氣膠科學研究中心等台美雙方的學術研究人員、業界人士及年輕學子，探討生態永續及人工智慧兩大議題。

論壇由台師大、中山大學與科工館承辦，國科會副主委陳宗權、美國在台協會高雄分處副處長顧杉明、中山大學副校長郭志文、科工館館長李秀鳳以及計畫主持人邱美虹致詞。

郭志文擔任生態永續議題主持人，中研院人為氣候變遷專題中心執行長許晃雄分享在當前全人類面臨氣候危機的機會與挑戰。中山大學氣膠科學研究中心主任王家蓁談到氣膠對大氣化學及全球氣候可能造成的深遠影響、地球生態永續，以及人工智慧在關鍵議題中可能扮演的角色及做出的貢獻。小智研發執行長黃謙智及台灣康寧政府事務暨公關副總經理李紹康，也談及零廢棄和永續發展對人類發展與環境永續的重要性。

人工智慧方面，由成功大學化學系副教授鄭沐政擔任主持人，台大資訊工程學系教授許永真、中正大學AI與永續發展研究中心資訊長熊博安、微軟全球助理法務長施立成，以及DELL伺服器工程技術及策略總監金克杰擔任講員，針對人工智慧技術在現代社會中的應用和影響，以及未來的趨勢和挑戰，提出關鍵議題的討論。

這次論壇並同步舉辦永續科普教具展，展出中山大學氣膠科學研究中心原創開發的「病毒飄之延燒攻略」氣膠傳播科普繪本，與「艾兒別哭-為潔淨空氣而戰」益智桌遊，以及遊戲力社會企業等團體開發的益智桌遊。