鳳梨釋迦恢復輸中國 饒慶鈴盼把握契機爭取第2波

台東鳳梨釋迦被中國禁銷2年多後，縣長饒慶鈴今天表示，將有首批銷中國，是最早核定的3家包裝場，第2波有41家包裝場、800多農戶尚未核定，是爭取重返外銷中國市場的契機。

台東縣政府今天舉行「台東縣鳳梨釋迦海外通路出口輔導說明會」，說明縣府積極帶領果農重返外銷市場的進展，現場邀集已完成鳳梨釋迦田間果園與包裝作業環境改善的相關產農及業者，並聽取相關與會人員的意見與需求。

有媒體報導，首批銷往中國大陸的台東釋迦今天運抵高雄港，將藉由「台灣-平潭」兩岸直航貨運航線運往福建平潭。饒慶鈴受訪證實此事。

饒慶鈴表示，鳳梨釋迦是台東縣經濟果樹的支柱，曾是台灣外銷貿易額最高的果品之一，出口值在民國109年達新台幣13億元，為出口值第二大的生鮮果品。

過去2年多，縣府推廣台東鳳梨釋迦國內行銷不遺餘力，同時努力爭取外銷解禁，與台東大學合作辦理「台東鳳梨釋迦田間與包裝環境研究與改善計畫」，為落實品管記錄及標準化清潔作業流程更辦理多次培訓。目前輔導41家包裝廠完成場域改善作業，透過眾人的齊心協力，也爭取到鳳梨釋迦重返外銷第一大市場中國大陸的契機。

農業處長許家豪說明，今天縣府辦理對農民的海外通路出口輔導說明會，就是希望對農友說明海外市場的經營不易，因此絕對要把握這次的契機，與高端通路直接合作，摒除掉過往最常被海外消費者詬病的常見問題，讓台東鳳梨釋迦重返國際舞台漂亮開市。

2021年中國宣稱台灣鳳梨釋迦因多次被檢出介殼蟲「大洋臀紋粉蚧」，而遭禁止輸入中國大陸，今年6月22日中國宣布恢復鳳梨釋迦進口，不過只有3個包裝廠和25個供果園。