雄中昭和日籍老校友遺願 子跨海送回半世紀前卷軸字畫

高雄中學昨天收到珍貴禮物，日籍老先生八卷功托旗美高中教師林宇森，送來已故父親八卷茲遺願交給母校雄中的字畫。校長莊福泰表示，八卷茲為昭和13年畢業的日籍老校友，字畫經過近半世紀的等待，2千公里的飛行，350公里的轉送，終於來到母校，讓師生見到日籍校友的深情。

旗美高中教師林宇森說，老人家（八卷功）花了兩、三天時間才包裝好，坐輪椅從日本東京帶到台北，原本要從台北寄來高雄，但最後是搭高鐵到高雄，要他將字畫轉交給雄中，完成已故父親（八卷茲）最後的心願。

莊福泰表示，打開細心的包裝，裡面捲得非常好的是一幅字「春風化雨」，上頭寫著母校留念、日本高雄中學同窗會敬贈，落款是昭和丁巳六月文學博士宇野精一書，宇野精一生前是東京大學名譽教授，也是日華文化協會會長，30年前率團訪華時還蒙當時李登輝總統召見。這幅字寫於1977年，應該是日本高雄中學同窗會想要送回給母校的一幅字，但不知何故一直沒有送達雄中，如今終於送回來了。

另一幅油畫畫的是雄中最經典的紅樓玄關，上面還是「省立高雄中學」的字樣，顯然這幅畫一定也是1979年改制之前的作品。