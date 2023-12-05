快訊

亞錦賽／為何不讓中華隊都在大巨蛋比賽？棒協說明原因

獨／「挺郭三大山頭」發出穿雲箭 花蓮、屏東、雲林萬人動員全台挺侯

《紅人榜》柯辰勳追思會日期曝光 母難過「媽媽好愛你」：堅強活下去

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雄中昭和日籍老校友遺願 子跨海送回半世紀前卷軸字畫

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
旗美高中教師林宇森（左）代日籍老先生八卷功，送來已故父親雄中校友八卷茲遺願字畫，雄中校長莊福泰（右）表示感謝。圖／雄中提供
旗美高中教師林宇森（左）代日籍老先生八卷功，送來已故父親雄中校友八卷茲遺願字畫，雄中校長莊福泰（右）表示感謝。圖／雄中提供

高雄中學昨天收到珍貴禮物，日籍老先生八卷功托旗美高中教師林宇森，送來已故父親八卷茲遺願交給母校雄中的字畫。校長莊福泰表示，八卷茲為昭和13年畢業的日籍老校友，字畫經過近半世紀的等待，2千公里的飛行，350公里的轉送，終於來到母校，讓師生見到日籍校友的深情。

旗美高中教師林宇森說，老人家（八卷功）花了兩、三天時間才包裝好，坐輪椅從日本東京帶到台北，原本要從台北寄來高雄，但最後是搭高鐵到高雄，要他將字畫轉交給雄中，完成已故父親（八卷茲）最後的心願。

莊福泰表示，打開細心的包裝，裡面捲得非常好的是一幅字「春風化雨」，上頭寫著母校留念、日本高雄中學同窗會敬贈，落款是昭和丁巳六月文學博士宇野精一書，宇野精一生前是東京大學名譽教授，也是日華文化協會會長，30年前率團訪華時還蒙當時李登輝總統召見。這幅字寫於1977年，應該是日本高雄中學同窗會想要送回給母校的一幅字，但不知何故一直沒有送達雄中，如今終於送回來了。

另一幅油畫畫的是雄中最經典的紅樓玄關，上面還是「省立高雄中學」的字樣，顯然這幅畫一定也是1979年改制之前的作品。

莊福泰說，近半世紀的等待，2千公里的飛行，350公里的轉送，跨越時空，終於來到母校，日籍老學長的遺囑得以實現，兒子也卸下多年心中的重擔。日本高雄中學同窗會還留存了一些資料，他計畫明年4月到美國參加雄中全球校友大會後，回程取道東京，感謝八卷功先生轉交字畫的情誼，並查閱這些校史資料。

雄中日籍校友八卷茲遺願送來的油畫，紅樓玄關上是「省立高雄中學」字樣，顯示完成於1979年之前。圖／雄中提供
雄中日籍校友八卷茲遺願送來的油畫，紅樓玄關上是「省立高雄中學」字樣，顯示完成於1979年之前。圖／雄中提供

日本 東京大學 教師

延伸閱讀

日本新幹線始祖0系 LED造型一卡通12/6限量預購

影／日女來台尋姑姑…運將、警察施援手 圓滿她完成父親遺願

台南最強景點！網狂推「1地」幾乎零負評：值得一去再去

新竹第一間百貨公司舊址新開張 或者新州屋18日試營運

相關新聞

流落瑞典逾百年南排灣古文物 台瑞為文物返鄉展跨出一大步

瑞典國家世界文化博物館收藏近50件台灣南排灣族古文物，據考證是日本人在現在的屏東縣原民獅子鄉境收集，國立台灣博物館為原民...

高捷黃線施工 本館路更塞將拓寬

造價逾1442億元的高捷黃線土建工程本月動工，施工路線經過的本館路常塞車、無人行道，市府決定拓寬，路幅由原15公尺寬拓為...

台美永續發展與人工智慧論壇登場 探討生態永續及AI

國科會與美國在台協會今天在高雄國立科學工藝博物館，舉辦「台美永續發展與人工智慧論壇」，邀請中研院人為氣候變遷專題中心、中...

雄中昭和日籍老校友遺願 子跨海送回半世紀前卷軸字畫

高雄中學昨天收到珍貴禮物，日籍老先生八卷功托旗美高中教師林宇森，送來已故父親八卷茲遺願交給母校雄中的字畫。校長莊福泰表示...

北高雄產業園區營運恐塞爆台19甲 議員批陳其邁要負責

北高雄產業園區目前已進行招商作業，但議員批聯外交通、再生水廠等配套設施不足，目前園區僅靠台19甲進出車輛，營運後將導致嚴...

假日也可辦！紅豆災損發救助金 10天內趕緊申報

因小犬颱風及10月上旬雨害，導致紅豆遲發災損，經市府農業局於12月4日會同農業部、農糧署及高雄區農業改良場會勘後，農業部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。