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迎接南台灣半導體S廊帶 楠梓園區南路動工

中央社／ 高雄5日電

為建構南台灣半導體

「S廊帶」未來帶來大量人、車潮，中油園區南路為「循環技術暨材料創新研發專區」初期最重要聯外要道，12月開工、預計民國115年完工。

高雄市政府工務局今天新聞稿表示，配合目前已施工的「翠華路拓寬工程」，以及新台17「濱海聯外道路」等重要工程，便利產業園區對外交通運輸。

工務局指出，中油園區南路計畫開闢範圍自世運大道/左楠路口向東延伸870公尺，寬40公尺，工程經費新台幣6.44億元，串聯後續楠梓產業園區發展，且道路銜接高雄捷運紅線世運站與油廠國小站間路段東側，緊鄰新闢濱海聯外道路及銜接世運大道，讓大左楠地區產業發展更加活絡。

另外，市府也研擬楠梓園區增設國1匝道及聯絡道計畫總經費155億，積極向中央爭取經費。目前行政院已納入重大公共建設計畫且已進入相關程序，未來楠梓產業園區周邊道路系統更加完善。

工務局新建工程處說明，工程設計為人本道路，採二側各留設寬達6.6公尺的人本交通及友善環境空間（人行道、植栽設施帶及自行車道），設置雙向三線道(2快車道及1混合車道)共40公尺寬敞道路，便利未來楠梓科學園區人流及物流的運輸，加速左楠地區蓬勃發展。

車道 中油

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