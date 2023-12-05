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高雄時代大道週末活動 交管搭配捷運、輕軌加開

中央社／ 高雄5日電

高雄市時代大道9、10日分別有大氣球遊行和日本京都橘高校吹奏樂部演出，高市府表示，捷運輕軌將加開班次疏運，現場無汽車停車位，周邊時代大道、中華五路等路段將交通管制。

市府今天透過新聞稿表示，「2023 OPEN！大氣球遊行」以及「2023!返台首發 橘色惡魔 襲捲高雄」分別於9日及10日於高雄市時代大道舉辦。活動會場周邊捷運、輕軌相當便捷，民眾可多加運用；周邊時代大道、中華五路等路段因應遊行及表演需要啟動交通管制，禁止車輛進入。

交通局建議，民眾可搭乘捷運紅線至R6凱旋站、步行進入會場，捷運並將加密班距、減少民眾候車時間；另輕軌C3前鎮之星站、C5夢時代站雖提供載客服務，但人潮壅塞時將啟動輕軌車站管制措施，為避免久候，提醒民眾搭乘捷運、步行前往會場。

交通局補充，這週末活動管制區域較大，預期周邊南北向道路如成功二路、中華五路、中山一路等，以及東西向道路如正勤路、凱旋四路等路段可能車多壅塞，建議用路人提前改道，或搭乘公共運輸。

交通局表示，配合活動場地設備搭設作業，時代大道全線自5日下午2時起至11日凌晨0時啟動交通管制，請用路人配合改道。

另外，為維持活動場域行人安全，9日上午10時30分至晚間6時30分、以及10日上午10時至晚間6時，中華五路（正勤路至舊凱旋四路）、時代南一路、南二路、南三路、成功二路北上慢車道（擴建路至台糖物流園區）將交通管制。

警察局也指出，管制區當地居民及商家車輛向管制員警出示證明即可進入，除緊急救護車輛及執行公務車輛外，其他汽車、機車均禁止進入，且周邊將加強拖吊。

此外，時代大道活動範圍內4處Youbike2.0配合管制暫停營運，民眾可於管制區外圍舊凱旋四路周邊站點借還。

捷運 輕軌

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