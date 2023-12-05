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「2023 OPEN!大氣球遊行」周末登場 時代大道今下午兩點起交管

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導
「2023 OPEN!大氣球遊行」9日於高雄時代大道舉辦，周邊道路將實施交管。圖／7-ELEVEN提供
「2023 OPEN!大氣球遊行」9日於高雄時代大道舉辦，周邊道路將實施交管。圖／7-ELEVEN提供

「2023 OPEN!大氣球遊行」及「2023!返台首發橘色惡魔襲捲高雄」將分別於12月9日及10日於高雄時代大道舉辦，配合活動場地搭設，時代大道今下午2點起啟動交通管制至12月11日晚間12時止，當日現場不提供汽車停車位，周邊中華五路等路段，因應遊行及表演需要啟動交通管制，禁止車輛進入。

高市交通局建議前往活動的民眾可搭乘捷運紅線至R6凱旋站、步行進入會場，捷運並將加密班距；另輕軌C3前鎮之星站、C5夢時代站雖提供載客服務，但人潮壅塞時將啟動輕軌車站管制措施。

交通局表示，配合活動場地設備搭設作業，時代大道全線今下午2點起啟動交通管制至12月11日(一)晚間12時止；另外為維持活動場域行人安全，12月9日(六) 10時30分至18時30分、以及12月10日(日) 10時至18時，中華五路(正勤路至舊凱旋四路)、時代南一路、南二路、南三路、成功二路北上慢車道(擴建路至台糖物流園區)均將進行交通管制，請用路人配合改道。

另外，警察局呼籲用路人遵守現場員警指揮，管制區當地居民及商家車輛向管制員警出示證明即可進入，除緊急救護車輛及執行公務車輛外，其他汽車、機車均禁止進入，且周邊將加強拖吊。

交通局補充，本周末活動管制區域較大，預期周邊南北向道路如成功二路、中華五路、中山一路等，以及東西向道路如正勤路、凱旋四路等路段可能車多壅塞，建議用路人提前改道，以避開壅塞路段。

此外，考量本次場域行人眾多，為維護管制區內行人安全，時代大道活動範圍內4處Youbike2.0配合管制暫停營運，請民眾於管制區外圍舊凱旋四路周邊站點借還；交通局提醒，活動最新交通資訊可鎖定交通局「轉動高雄青春夢」臉書粉專，或至交通局官網(https://www.tbkc.gov.tw/)訊息公布/公告訊息/最新消息查詢。

「2023 OPEN!大氣球遊行」9日於高雄時代大道舉辦，周邊道路將實施交管。圖／高雄市交通局提供
「2023 OPEN!大氣球遊行」9日於高雄時代大道舉辦，周邊道路將實施交管。圖／高雄市交通局提供
「2023!返台首發橘色惡魔襲捲高雄」10日於高雄時代大道舉辦，周邊道路將實施交管。圖／高雄市交通局提供
「2023!返台首發橘色惡魔襲捲高雄」10日於高雄時代大道舉辦，周邊道路將實施交管。圖／高雄市交通局提供

交通管制

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