小犬颱風雨害遲發農損 高雄紅豆即起救助申報

今年受小犬颱風及10月上旬雨害，導致高雄紅豆遲發災損，受災減產達3成以上。高雄市農業局今天宣布，受災紅豆農友即日起至14日止，可向土地所在公所申報。

農業局昨日會同農業部、農糧署及高雄區農業改良場現勘，農業部也公告高雄市紅豆農業天然現金救助及低利貸款，受災紅豆農友今天起到14日止向土地所在公所申報。

農業局長張清榮提醒農友，這次紅豆農損救助額度每公頃新台幣2萬8000元，高市種植紅豆且受災損失達2成以上農友，可先利用「農產業天然災害現地照相APP」拍照，務必於14日前（假日照常受理申請），持身分證、印章、農會存款簿及土地所有權狀或土地使用同意書等相關文件，儘速向土地所在區公所申辦現金救助；農業局將全力協助與加速勘災與現金救助發放，農友復耕若需低利貸款，也可洽當地農會辦理。

依農業局農務管理科資訊，高雄紅豆種植面積約1000公頃，主產區在美濃、大寮、林園、旗山、杉林等區，因天候因素已較往年減少種植面積；今年又遇到小犬颱風及10月上旬雨害接連影響，導致遲發災損。讓高雄市紅豆出現植株矮小黃化、生長不良及開花率、結莢率降低現象，受災減產達3成以上。