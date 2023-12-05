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記取明揚教訓 周春米：一定設屏第三分隊

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏東縣府將設置屏東第三消防分隊，屏東市建國路縣警察局拖吊場列為第一評估方案。記者劉星君／攝影
屏東縣府將設置屏東第三消防分隊，屏東市建國路縣警察局拖吊場列為第一評估方案。記者劉星君／攝影

屏東科技產業園區的明揚工廠大火日前造成10死逾百傷重大事故，凸顯屏東縣消防人力不足，縣議員昨在議會總質詢問，屏東第三消防分隊設置進度，縣長周春米表示，屏三分隊一定會設置，地點評估中；消防局表示，最快3年後設置。

民進黨籍議員方一祥說，屏東市有20萬人口，根據消防法規，平均6萬人要有1個消防分隊，救護半徑2.5公里，屏東市原本僅1個分隊在勝利東路，直到他建議後，縣府2011年才在屏市公館設立第二分隊。

方一祥說，4年前曾向時任縣長潘孟安建議，屏市西北區需第三分隊，西北區有8萬多人口，其中崇蘭里有1萬4800住民、潭墘里有1萬3000住民，比長治鄉、九如鄉人口還多。

方一祥指出，屏東市西北區距離屏東第一、第二消防分隊都超過2.5公里，西北區10年後將成為屏東新都心，需要消防分隊，才能達成救護黃金三角，照顧到每個屏東市民。

「屏三分隊一定會設置！」周春米說，地點未決定，內部盤點包括和平路國產署土地、屏東市長安宮對面、屏東高鐵特定區、屏東市建國路警察局拖吊場等地，建國路警察局拖吊場是縣有地，列為第一方案。

屏東縣消防局表示，正加速第三分隊設置期程、進度，因設置地點牽涉土地變更等問題，希望最快在3年後設置，相關人力一併盤整調度。

屏東縣 警察 議員

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