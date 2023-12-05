南橫人車匆匆 甲仙商圈盼留住生意

南橫復通至今，甲仙人潮仍舊沒有想像中踴躍，地方感嘆「重機車隊呼嘯而過，消費不多」，應想辦法留住人潮。

甲仙形象商圈理事長林瑋凌表示，不少南橫旅行者只想快速翻越南橫，商圈已經著手改造，要讓大家看見不一樣的甲仙，留住觀光人潮與商機。

甲仙餐廳業者感嘆，南橫復通第2周，甲仙似乎只是進出南橫補給休息站，常見重機車隊呼嘯而過，卻不太消費；芋冰城陳姓業者研判，也可能受選舉拖累，選舉造勢活動多，出門旅遊人數就減少。

路邊擺攤張姓業者說，現階段進出南橫仍有時間管制，大家為趕時間到台東，停留甲仙意願不大，另外從東部過來的遊客，則可能要趕到旗山、美濃，因此看得見人潮、車潮，但真正消費的不多。

林瑋凌表示，政府準備推「東九道山城商圈優惠券」，在六龜山中音樂節中發放，但優惠券才50元，吸引力不足，建議提供各商圈發放商圈夜市優惠券，更能鼓勵遊客到地方消費。

林瑋凌說，周末假期時間短，走南橫的人常跟時間賽跑，甲仙必須想辦法留住遊客，協會計畫改造商圈形象，透過受歡迎的貓巷，延伸擴大到整個甲仙商圈，讓甲仙成為擁有美食，藝文薈萃的聚落，留住觀光人潮。