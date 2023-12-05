高捷黃線施工 本館路更塞將拓寬

造價逾1442億元的高捷黃線土建工程本月動工，施工路線經過的本館路常塞車、無人行道，市府決定拓寬，路幅由原15公尺寬拓為25公尺、增加人行道綠帶，現正辦理土地及地上物取得，預計2028年高捷黃線通車前完成，議員認為多數地主同意徵收，應盡速拓寬，不僅減少塞車，也讓行人更安全。

高捷黃線全長22.91公里，設置23座車站，可聯結捷運紅橘線、輕軌、台鐵等4條運輸系統，土建工程本月動工，市府將拓寬黃線Y6「大華站」與Y7「本館站」間的本館路。

高市副市長林欽榮表示，本館路全長約1.8公里，現寬度約15公尺，拓寬後將增設停車位、轉乘設施、人行道與綠帶植栽，因此將辦理道路兩側各5公尺帶狀綠地用地興闢，工程費約1.5億元。

高雄市工務局公園處長王妙珍表示，路兩側的都市計畫綠帶現在多為私人產權，若不開闢綠化兼人行空間，未來民眾可能無法行走使用，市府會逐年爭取經費綠化、開闢行人通行空間。

民進黨籍議員邱俊憲表示，在都市計畫裡，本館路兩側各5公尺都列為公共設施保留地，地主則多是緊鄰道路的民宅屋主。

邱俊憲說，只是幾十年了，政府一直沒有經費去徵收，現本館路塞車成為常態，也沒有人行道，行人走路非常危險。

邱俊憲建議，市府應趁此次興建黃線時機拓寬本館路，並以誠心與地主溝通，拓寬道路是改善當地交通，相信多數地主會同意。畢竟這些土地，地主也無挪為他用，頂多只能當車庫或遮雨棚。

吳姓市民指出，本館路幅太窄、車流多，行人真的危險，多數地主對於土地徵收、拓寬，等得有些無奈，因為土地不能用、改建，只能當臨時車庫，又等不到政府徵收，怨言不少。

林欽榮表示，本館路開闢所需經費，日前透過捷運土開基金管理會通過，採全額墊借，後續分3年編列預算歸墊償還，全線拓寬工程將配合高捷黃線2028年通車前開闢完成。