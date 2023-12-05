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大林蒲800億遷村 選前核定遭質疑

聯合報／ 記者王昭月／高雄報導

延宕多年的高雄市大林蒲遷村安置計畫，行政院昨核定，總經費800億元。立委要求經濟部、高雄市府立即啟動安置意願調查，加速推動，市長陳其邁重申落實居民各項遷村保障，但居民說，重點在遷村條件，不在核多少經費，政府別老在選舉才釋放利多，「條件沒談妥，還是會拒遷」。

行政院昨核定全國循環專區試點暨新材料產業園申請設置計畫（含大林蒲遷村安置計畫）修正計畫，總經費達1519.99億元。小港區大林蒲沿海6里被煉油、發電及煉鋼廠包覆，飽受汙染及工安影響，2016年行政院向居民道歉，啟動遷村計畫，蘇貞昌在院長任內也核定遷村中長程計畫， 但條件始終談不攏，陳其邁上任市長後已開4場說明會，直到遷村經費核定，全案箭在弦上。

陳其邁說，大林蒲遷村費從500億元增加到800億元，居民的意見逐一落實，預定遷入地點有醫院、學校及日托、日照，「不只有搬家，而是生活徹底升級」。遷村房地以1坪換1坪為原則，無房無地居民則提供社宅安置，會由遷村辦公室人員逐戶說明及調查意願。

立委賴瑞隆說，應立即展開安置計畫意願調查；國民黨市議員陳麗娜說，居民提出空汙補償金、建物以鋼筋凝土建造標準補償、農地2坪換1坪建地、安置社宅年限延長等訴求，均等不到回應，「政府不要每逢選舉即擠牙膏式釋放訊息，過後又無聲無息。」

「條件談不好還是會拒遷，反對到底。」大林蒲遷村權益促進會理事長黃琨育表示，否則會落得負債累累，這不是開玩笑的，政院此刻才核定遷村經費，也令人質疑是為選舉。

小港區里長聯誼會副主席洪富賢也說，居民一旦簽約同意遷村，就形同生死契，一旦後悔也只有任人宰割。

陳其邁 行政院

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