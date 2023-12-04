旗津天后宮350週年建醮大典 豎燈篙揭開序幕

高雄旗津天后宮睽違72年，再次隆重舉辦建醮大典，特地在廟前豎立燈篙，為大典揭開序幕。將近17公尺高的燈篙一立，便吸引許多民眾前來鑽燈篙，以8字形繞行燈篙腳，祈求好運、消災解厄。旗津天后宮本次五朝建醮大典儀式，訂於本月24日至28日舉行，預計將吸引眾多人潮前來朝聖。

旗津天后宮主委陳冠銘表示，旗津天后宮是高雄市最古老的媽祖廟，也是台灣本島最早祭祀媽祖的廟宇之一。今年是旗津天后宮開基以來的第350年，上一次建醮已是72年前，因正逢去年天后宮第四次大整修完工、配合鎮殿媽祖開光啟靈，並舉辦了全台獨有的水路並行「過港祈福」平安遶境，經媽祖答允，在今年底舉行啟建金籙慶成祈安五朝建醮大典，歡迎各地信眾、友廟、家神都來參與建醮，共同祈求合境平安、風調雨順、國泰民安。 高雄旗津天后宮睽違72年，再次隆重舉辦建醮大典，特地在廟前豎立燈篙，為大典揭開序幕。圖／旗津天后宮提供