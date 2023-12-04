旗津天后宮350週年建醮大典 豎燈篙揭開序幕
高雄旗津天后宮睽違72年，再次隆重舉辦建醮大典，特地在廟前豎立燈篙，為大典揭開序幕。將近17公尺高的燈篙一立，便吸引許多民眾前來鑽燈篙，以8字形繞行燈篙腳，祈求好運、消災解厄。旗津天后宮本次五朝建醮大典儀式，訂於本月24日至28日舉行，預計將吸引眾多人潮前來朝聖。
旗津天后宮主委陳冠銘表示，旗津天后宮是高雄市最古老的媽祖廟，也是台灣本島最早祭祀媽祖的廟宇之一。今年是旗津天后宮開基以來的第350年，上一次建醮已是72年前，因正逢去年天后宮第四次大整修完工、配合鎮殿媽祖開光啟靈，並舉辦了全台獨有的水路並行「過港祈福」平安遶境，經媽祖答允，在今年底舉行啟建金籙慶成祈安五朝建醮大典，歡迎各地信眾、友廟、家神都來參與建醮，共同祈求合境平安、風調雨順、國泰民安。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言