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大林蒲飽受40多年空污噪音 前閣揆林全致歉允遷村

中央社／ 高雄4日電

高雄大林蒲地區40多年來被周遭臨海工業區800多支煙囪包圍，飽受空污、噪音所苦，7成以上居民期盼遷村，前行政院長林全更為此到場鞠躬道歉，並允諾啟動遷村計畫。

高雄大林蒲、枋坑、鳳鼻頭沿海6里地區位於高雄西南隅，面積約124公頃，主要有大林蒲及鳳鼻頭，居民約1萬9000多人。但自民國61年臨海工業區設立後，大林蒲地區漸被煉油廠、發電廠、煉鋼廠與貨櫃中心等重工業包圍，近600家石化及鋼鐵業、800多支煙囪的威脅，讓居民飽受廠區噪音、空氣污染及工安事故頻傳危害，地方因此產生強烈遷村意願。

高雄市政府曾多次向中央反映在地居民心聲，也在100年及105年辦理二次遷村意願民意調查，結果有7成以上居民同意遷村；加上103年高雄發生氣爆事故，更使地下埋有大量工業管線的大林蒲居民深感憂慮。

時任行政院長林全聽聞地方心聲，105年11月19日率前高雄市長陳菊與各部會首長，代表政府向大林蒲、鳳鼻頭沿海6里民眾鞠躬道歉，承諾啟動遷村計畫，也是第1位願意與當地鄉親面對面座談的行政院長。

前行政院長蘇貞昌108年10月8日核定「新材料循環產業園區申請設置計畫」，總經費達新台幣1045億元，其中589億元承諾用於大林蒲遷村。計畫啟動後，高市府陸續舉辦了4場遷村說明會，7年間歷經14次立法院總質詢、51次委員會部會質詢及無數次協調座談會；直至今天，修正計畫總經費已提升至1519.99億元，其中「大林蒲遷村安置計畫」經費也被提升至800億元。

根據市府都發局資料，遷村計畫內容以兼顧居民財產權、居住生活權及社會權為原則，對民眾財產以優惠價格辦理協議價購，包括「私有住商區土地1坪換1坪」、「私有非住商土地以市價加4成從優協議價購」、「建築物以全新重建價格補償」等。

行政院

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