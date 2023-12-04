美濃紅豆複合型災害減產6成 農業部勘災確認施行救助

民進黨立委邱議瑩今天帶領農業部與農糧署官員到高雄美濃勘察紅豆災情，美濃紅豆受異常天候影響，不僅植株發育不良，現場又發現有薊馬病蟲害，農業部認定屬於複合型的災害，將盡速公布紅豆為天然災害救助的品項。

立委邱議瑩日前接獲美濃農會總幹事鍾清輝與農民蕭成龍反映，今年美濃紅豆生長不良，恐將減產約60%，立刻邀請農業部代理部長陳駿季、農糧署副署長姚志旺、農改場場長戴順發等人，今天下午到紅豆田現場勘災。

抵達現場後，陳駿季表示，紅豆不僅生育不良植株矮小，農改場專家也發現薊馬害蟲的問題，屬於複合型的災害。農業部會盡快以「主動公告」的方式，公布紅豆為天然災害救助的品項，也省去由公所回報再到市府及農糧署的冗長行政流程，讓災損補助經費趕快提供給農民，做復耕的準備。