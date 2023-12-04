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日系商店進駐大立百貨 高市府呼籲搭乘公共運輸往

中央社／ 高雄4日電

全台最大「MUJI無印良品」及日本零售連鎖品牌「DON DON DONKI唐吉訶德」南台灣首家旗艦店插旗大立百貨。高雄市交通局表示，周邊車位有限，呼籲民眾搭乘大眾運輸前往。

交通局說明，為降低開幕期間交通衝擊，已於11月25日邀集大立百貨、轄區新興警分局、交通警察大隊先行研商交通維持計畫，提出11項建議供大立百貨評估精進，包含重要路口增派義交、加密接駁車班次、設置相關導引牌面等。

交通局補充，大立百貨屬舊市區，周邊停車位有限，百貨公司停車場依經驗約中午過後即會呈現滿場狀態，這次開幕大立百貨提供捷運接駁車服務，營運日期7到17日，23、24日，以及30、31日，每日11時至晚間11時，自捷運市議會站(海寶軒餐廳門口)接駁至大立百貨；另捷運中央公園站步行至大立百貨僅需8分鐘，相當方便，民眾可加利用。

交通局運輸規劃科表示，「MUJI無印良品」及「DON DON DONKI唐吉訶德」進駐高雄，不用出國即可享受如日本的消費空間和氛圍，預期周邊道路如中華三路、五福三路、文武三街、新田路可能發生壅塞。建議民眾多利用搭乘捷運、接駁車，或從捷運站步行前往，省去找停車位時間，更能愜意悠閒逛街，共同響應低碳環保交通生活。

捷運 車位 日本

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