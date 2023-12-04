造價1442億元高捷黃線土建工程本月動工 這條路要在通車前拓寬

造價逾1442億元的高捷黃線土建工程將在本月動工，施工路線所經過的本館路，原本常塞車，市府決定拓寬，路幅將由原本15公尺寬拓為25公尺，並設停車位、轉乘設施、人行道與綠帶，工程費約1.5億元，現正辦理土地及地上物取得，預計2028年高捷黃線通車前完成，此案引起網友議論，有網友認為不抓違停跟並排停車，拓寬後還是會塞。

高捷黃線全長22.91公里，設置23座車站，可聯結捷運紅橘線、輕軌、台鐵等4條運輸系統，路線行經佔高雄總人口約41.8%的鳥松區、三民區、苓雅區、新興區、鳳山區、前鎮區等6個行政區，人口共約116萬人，預計2028年完工。

高捷局已排定這個月進行高捷黃線土建工程動工，未來也將行經易塞車的本館路，對此，高市副市長林欽榮表示，高市府已決定拓寬黃線Y6「大華站」與Y7「本館站」間的本館路。

林欽榮表示，本館路全長約1.8公里，現寬度約15公尺，為配合高捷黃線建設，需設停車位、轉乘設施、人行道與綠帶植栽，因此將辦理道路兩側各5公尺（拓寬10米）帶狀綠地用地興闢，其中工程費約1.5億元，現正依「高雄市舉辦公共工程拆遷補償及救濟自治條例」辦理土地及地上物取得。

林欽榮表示，高捷黃線用地取得整體約需40億元，其中本館路拓寬屬於都市計畫綠帶，目前公園處先墊借用捷運基金8.5億元，完成用地取得，後續全線綠帶用地取得費用約20億元。

林欽榮表示，本館路開關所需經費111年11月捷運土開基金管理會通過全額墊借，後續分3年編列預算歸墊償還，113年也就是第1年已編列5億2250萬元，全線拓寬工程將配合高捷黃線於2028年通車前開闢完成。