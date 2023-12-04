大立百貨斥資10億改造 無印良品、唐吉訶德重磅登場

高雄大立百貨斥資10億歷時5年改造，並引進日系無印良品、唐吉訶德兩大旗艦店，期盼用領風騷，兩家店分別於明天及本周五開幕， 預期吸引人潮、車潮，再創五福商圈再繁榮。

走精品路線的高雄大立百貨，是全台唯一具有LED帷幕的百貨商家，炫麗燈彩為五福商圈增光，2018年再砸4.5億元改造，把新舊兩館地下一樓打通成超食及美食廣場，隔年引入in89豪華影城，2020年A館再引進日本「蔦屋書店」，今年又斥資5.5億改裝，將迎入無印良品及唐吉訶德兩家旗艦店。

大立百貨表示，「MUJI無印良品」旗艦店明天將開幕，占地700多坪，共有10大亮點，包括輕食料理、南部獨家窗簾販售、南部獨家DIY刺繡服務、提供交換繪本服務等，10月 5日至13日，會員可享9折優惠，14至27日單筆消費滿1000元，可抵100元。

另占地逾千坪、位於大立百貨地下一樓的唐吉訶德DON DON DONKI，是南部首家唐吉訶德也是全台最大店，賣場從A館延伸至B館，更將高雄港的特色融入店內中，設有OUTDOOR戶外用品、 DONKI SAKE日本酒、COCOKAWAII可愛專區等3個全新獨家專區，7日正式對外營業。