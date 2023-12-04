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競總設置跳脫傳統鍾佳濱改裝貨櫃設「咖啡吧」青年總部

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
競選三連任的鍾佳濱因為外號「沖咖啡」，爭取年輕選票，他利用二個貨櫃改裝設立「咖啡吧」青年總部，除讓鄉親喝咖啡，也讓團隊年輕人進駐發揮創意。圖／立委鍾佳濱辦公室提供
競選三連任的鍾佳濱因為外號「沖咖啡」，爭取年輕選票，他利用二個貨櫃改裝設立「咖啡吧」青年總部，除讓鄉親喝咖啡，也讓團隊年輕人進駐發揮創意。圖／立委鍾佳濱辦公室提供

競選總部設置跳脫傳統思維，屏東縣第一選區爭取連任民進黨立委參選人鍾佳濱，近日接到支持相親詢問總部設在那裡？鍾佳濱說，依功能性質設置不同據點，原本屏東市服務處做為競選辦公室，服務不間斷，另外用兩個貨櫃改裝設立「咖啡吧」青年總部，讓團隊年輕人發揮創意。

爭取三連任鍾佳濱，前兩次參選都與總統屏東縣競選總部設在一起，但要尋找可設置競選總部辦公並舉辦大型活動的大空間不易，加上網路日新月異，選民需求多元，鍾佳濱決定跳脫傳統設置單一競選總部思維，依功能性設置不同競選據點，迎合不同支持群體的需求，讓支持群極大化。

鍾佳濱說，他的外號是「沖咖啡」，為爭取年輕選票，他利用二個貨櫃改裝設立「咖啡吧」青年總部，除讓鄉親喝咖啡，也讓團隊年輕人進駐發揮創意。最近因應「搶救王義川大兵」行動，將青年總部掛牌作為「搶救王義川大兵屏東作戰分部」。

鍾佳濱在屏東市林森路設一處辦公室，作為信賴之友會屏北顧問團、屏東市後援會辦公室；至於其他鄉後援會會址則尊重在地後援會，將在12月起陸續成立。

另外，承辦「公益信託教懷博愛教育基金」獎學金頒獎活動屏東縣希望工程親師協進會，12月在屏東縣環保局對面停車場舉辦教懷博愛成果展與一系列的歲末親子嘉年華，鍾佳濱與該公益團體合作，運用場地環境懸掛創意看板，向參與的家長們爭取認同。

現有的屏東服務處選舉期間作為競選辦公室，提供競選工作聯繫，也提供鄉親服務，與縣議員利八魁合作的內埔服務處在選戰期仍受理服務案。鍾佳濱競選辦公室與賴清德蕭美琴屏東縣競選總部相近，聯繫方便。

鍾佳濱說，最近幾年扣除臨時服務未登錄列管的案件外，已登錄列管追縱處理的服務案件近萬件，在選舉期間雖然忙碌，但服務不間斷，不只屏東、內埔二處服務處平日提供鄉親服務，他與律師也會定期服務，利用行動服務站，下鄉到到各村受理鄉親服務與律師免費法律諮詢。

12月在屏東縣環保局對面停車場舉辦教懷博愛成果展與一系列歲末親子嘉年華，鍾佳濱與該公益團體合作，運用場地環境懸掛創意看板，向參與的家長們爭取認同。圖／立委鍾佳濱辦公室提供
12月在屏東縣環保局對面停車場舉辦教懷博愛成果展與一系列歲末親子嘉年華，鍾佳濱與該公益團體合作，運用場地環境懸掛創意看板，向參與的家長們爭取認同。圖／立委鍾佳濱辦公室提供
12月在屏東縣環保局對面停車場舉辦教懷博愛成果展與一系列歲末親子嘉年華，鍾佳濱與該公益團體合作，運用場地環境懸掛創意看板，向參與的家長們爭取認同。圖／立委鍾佳濱辦公室提供
12月在屏東縣環保局對面停車場舉辦教懷博愛成果展與一系列歲末親子嘉年華，鍾佳濱與該公益團體合作，運用場地環境懸掛創意看板，向參與的家長們爭取認同。圖／立委鍾佳濱辦公室提供
競選三連任的鍾佳濱因為外號「沖咖啡」，爭取年輕選票，他利用二個貨櫃改裝設立「咖啡吧」青年總部，除讓鄉親喝咖啡，也讓團隊年輕人進駐發揮創意。圖／立委鍾佳濱辦公室提供
競選三連任的鍾佳濱因為外號「沖咖啡」，爭取年輕選票，他利用二個貨櫃改裝設立「咖啡吧」青年總部，除讓鄉親喝咖啡，也讓團隊年輕人進駐發揮創意。圖／立委鍾佳濱辦公室提供

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