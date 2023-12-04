高市攤車品牌輔導計畫 第二梯次申請至12月25日止

高雄市青年局推出「青年攤車品牌輔導計畫」，今年6月第一梯次共核定98家青年攤車品牌，其中有6成以上是35歲以下年輕人創業。第二梯次申請自即日起至25日，最高可申請3萬元輔導費。

青年局長張以理今天透過新聞稿表示，攤車是年輕人微型創業的熱門行業，青年局提供最高新台幣3萬元輔導費用額度，開辦系列課程支持攤車優化產品及技能，希望讓青年創業品牌有感升級。

青年局表示，為了幫助青年攤車品牌成熟茁壯，青年局今年6月開始進行品牌升級輔導計畫，雙管齊下輔導攤車，一方面提供輔導資源，提升攤車經營者本身的專業知能與技能，另一方面提供輔導費協助優化攤車設備或補貼租金。

除了課程，青年局也提供免費諮詢服務，由專人專線傾聽攤車業主在升級過程中的困難，依據個案需求媒合專業導師協助解惑。第二階段申請期間，輔導課程也不中斷，課程報名網址為https://reurl.cc/RyMxqr。

青年局指出，青年攤車品牌輔導計畫第二梯次自今天上午9時起至12月25日下午5時止，歡迎18至45歲符合條件的青年攤車申請。

設籍或稅籍登記於高雄的攤車負責人，最高可申請1萬5000元輔導費；若戶籍與稅籍都在高雄的攤車負責人，最高可申請3萬元。計畫內容於青年局官網「高雄青年攤車品牌輔導計畫專區」公告，輔導專線（07）7995678分機2355。